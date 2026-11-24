Este martes 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, anunció el presidente de España, Pedro Sánchez, mientras sigue desarrollándose la campaña electoral con la que lucha por su reelección.

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"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X. Además, compartió junto a su posteo del documento que firmó junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Qué dice el documento compartido por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

El texto comienza con el encabezado: “Derecho al duelo, tiempo para despedirnos”, para luego agregar: “Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo, una hija, y de repente nada vuelve a ser igual”.

En ese punto, remarca que “en España, la ley permitía que la vida se detuviera solo dos días. Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma. Eso termina hoy”.

A continuación, explica que “el Gobierno de coalición progresista aprobará mañana un real decreto-ley por el que las personas trabajadoras tendrán diez días laborables de permiso por el fallecimiento de su cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijos e hijas”.

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Y aclaró: “Queremos también que los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece. Por eso, quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada para estar a su lado”.

El texto señala que ahora “nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos. Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar”.

El texto cierra indicando que “esta es la España que queremos. Un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y se deja cuidar. Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto. Esta norma también es para ellas”.

HM/DCQ