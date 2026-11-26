La administración de Donald Trump autorizó recientemente a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, a lanzar hasta un millón de satélites a la órbita terrestre baja mediante una licencia otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).

El objetivo de este proyecto, denominado Starmind, es construir centros de datos en el espacio capaces de procesar enormes volúmenes de información para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. La idea es aprovechar la energía solar continua para aliviar la demanda eléctrica en la Tierra.

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Los proyectos para instalar centros de datos fuera del planeta se multiplicaron durante el último año frente al creciente consumo energético de las redes terrestres. Según el presidente de la FCC, Brendan Carr, esas infraestructuras resultan esenciales para que Estados Unidos lidere lo que denomina "la era de la superinteligencia".

En este escenarios, SpaceX tiene plazo hasta 2033 para iniciar el despliegue y debe alcanzar los 100.000 satélites en noviembre de 2035, aunque Musk proyecta lanzar la primera unidad en el tercer trimestre de 2027.

Dónde se ubicarán los satélites

La aprobación de la FCC se centró exclusivamente en el uso de radiofrecuencias y determinó que Starmind no interferirá con los radiotelescopios de última generación, como el Observatorio Square Kilometer Array.

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Se ubicarán en la órbita terrestre baja, posicionados muy cerca unos de otros para garantizar conexiones rápidas. Funcionarán en conjunto con los satélites de internet Starlink ya operativos, que se encargarán de retransmitir los datos procesados hacia la Tierra.

Los defensores de esta tecnología destacan el potencial de la órbita heliosíncrona, donde un satélite puede captar energía solar de manera ininterrumpida con una eficiencia ocho veces mayor que en la superficie terrestre. Esto permitirá evitar el consumo masivo de agua que requieren los sistemas de refrigeración actuales en la Tierra.

Las advertencias de la comunidad científica

Investigadores y organizaciones ambientalistas cuestionaron la falta de una evaluación integral y alertaron sobre graves consecuencias técnicas y ecológicas.

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El doctor Michael Brown, de la Universidad de Monash, advirtió que sumar un millón de unidades multiplicará por más de 50 la cantidad de satélites activos. La cifra eleva el riesgo de colisiones en cadena que podría volver inutilizable la órbita baja y afectar las comunicaciones globales.

Asimismo, el especialista señaló que, con una vida útil estimada de cinco años por unidad, SpaceX debería lanzar y desintegrar unos 500 satélites diarios para sostener las re, cuyas reentradas constantes contaminarían la atmósfera superior y dañarían la capa de ozono.

Por último, en el plano técnico, los expertos remarcaron el desafío de proteger los equipos frente a la radiación, los micrometeoritos y el calor. El astrofísico Adam Becker explicó que el espacio actúa como un aislante que atrapa el calor dentro de los satélites como un termredo, lo que impide limites físico severos para enfriar los procesadores.

BGD / JMV