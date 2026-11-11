Jorge Taiana en EEUU: "Veo difícil que Cristina sea candidata aunque no lo cierro al 100%"

El contundente revés electoral sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos y los recientes cambios políticos en Sudamérica reconfiguran el tablero internacional y desembocan en la cancelación del viaje de J. D. Vance al país y las dudas del sector financiero sobre las reservas y el riesgo país argentino.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Jorge Taiana detalló desde Nueva York el clima político en Washington tras la derrota de Donald Trump, explicó el estado de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante las Naciones Unidas contra su inhabilitación perpetua y admitió que es complejo que los plazos judiciales le permitan competir electoralmente.

Jorge Taiana es sociólogo y dirigente político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de relevancia institucional, entre los que se destacan el de ministro de Defensa de la Nación entre 2021 y 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, y el de senador nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2021. También se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto entre 2005 y 2010 bajo las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA entre 1996 y 2001 y embajador en Guatemala entre 1992 y 1996.

Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte. Nosotros acá en Buenos Aires y vos allí; me decían que ya saliste de Washington y estás en Nueva York. Participaste junto a la diputada Vanesa Siley de la agenda de reuniones en Washington con organismos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Contanos un poco qué viste allí y qué ves de la relación de Estados Unidos con la Argentina después de la derrota de Trump estando allí en Washington.

Bueno, es un momento casi diríamos de post-shock, porque la victoria electoral demócrata ha sido más grande de lo pensado. No solo tienen la mayoría en las dos cámaras, sino que ha habido derrotas republicanas muy difíciles de entender. Por ejemplo, el vicepresidente J. D. Vance, que es uno de los posibles aspirantes a suceder a Trump, perdió en su distrito y perdió con su candidato a senador; ha quedado golpeado. De la misma manera, en Kansas, por primera vez desde 1930, se eligió un senador demócrata. Y, obviamente, la derrota de los republicanos en Texas, donde gobernaban desde la época de Reagan hace más de cuarenta años, ha sido un impacto. Es decir, ha sido un rechazo básicamente a la política de Trump: el gran derrotado es Trump, y el Partido Republicano está sufriendo un poco eso. Del lado demócrata ha habido también una serie de cambios: un crecimiento de una generación de líderes donde el sector más conocido es el que se llama "democráta socialistas", pero en general hay un mundo más amplio que se llama demócratas progresistas —o a veces populistas— que tienen visiones de cambio, y hay un reemplazo generacional dentro del partido que todavía está por saldarse. Ahora, de acá al 20 de enero en que asumen las nuevas autoridades en el Congreso, va a haber toda una serie de debates y de negociaciones para ver quién queda al frente de las principales comisiones y, al mismo tiempo, qué cambios va a hacer Trump. La primera reacción de Trump fue decir: "Bueno, con los demócratas se puede conversar; no perdí yo", lo cual no es cierto. Está claro que perdió mucho por la guerra y por la economía: esos son los dos ejes centrales. El costo de la vida, la comida está cara, el combustible está caro —que en Estados Unidos es importantísimo porque todo el mundo se mueve en auto—, los precios no bajan y hay problemas de vivienda. En fin, no anda bien la economía y crece menos de lo esperado. Ahora Trump también hizo un cambio: hizo renunciar a su chief of staff, la jefa de Gabinete, y puso a Stephen Miller, que era el segundo, lo que en principio es interpretado como un endurecimiento, porque Miller es el gran autor del tema de la expulsión de los inmigrantes y todo eso. Ahora no se sabe si va a profundizar esa línea, como sería la primera impresión, o si busca ponerse duro para finalmente negociar. Eso no se sabe. En general hay opiniones divididas dentro de los demócratas, pero tienden a pensar que Trump se va a cerrar con los leales y va a mantenerse duro; esa es la primera impresión. El otro gran derrotado —y eso nos interesa a nosotros— es Marco Rubio. Ha sido derrotado por varias razones: primero, porque tuvo una derrota política grande cuando su candidato Bolsonaro pierde en el país más importante de América Latina. Si bien algunos candidatos afines que ellos apoyaban iban ganando en otros lados, lo cierto es que la derrota de Bolsonaro en segunda vuelta y la recuperación de Lula ha sido un golpe fuerte para la estrategia de Rubio. Y también ha pasado lo de Paraguay, adonde ellos lo presentaban como un modelo de estabilidad y ha sido un modelo de latrocinio. Y peor para los norteamericanos, porque ellos apoyaban al presidente Santiago Peña, pero se habían opuesto al expresidente Horacio Cartes; y en realidad, detrás de la caída de Peña, además del desastre y la movilización popular, está también Cartes, que es quien domina la Cámara e hizo que se votara por la sanción y por la salida del gobierno de Peña, sin favorecerle la renuncia que le permitía tener inmunidad como senador vitalicio y que aquí no hubiera pasado nada. Así que es una semana muy interesante en Washington, donde están empezando a juntarse los que vienen de sus distritos electorales.

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Ayer tuvimos una muy buena reunión con dos de los diputados del Caucus Progresista: una diputada que es una mujer muy importante, Pramila Jayapal, que es de origen indio y ganó por setenta y tantos por ciento de los votos en su distrito en el estado de Washington, es decir, en el Pacífico; y también con Jesús "Chuy" García, que es un diputado de Chicago —como me decía, la misma ciudad del Papa—. Hablamos, por supuesto, de que el papa León XIV estaba en la Argentina, donde también se vio con cierto impacto la masividad de las movilizaciones, ¿no? Así que, desde el punto de vista político, fue una semana muy interesante. Intercambiamos opiniones y contamos lo que vemos nosotros: el creciente autoritarismo del Poder Ejecutivo, sus amenazas perseverantes a la prensa, las sanciones y la violencia verbal institucional —y a veces práctica— que se va instalando, como la tradicional represión de los miércoles a los jubilados. Y también hablamos de la situación económica y política, que nosotros vemos de una manera preocupante, como la está empezando a ver Wall Street, que tanto apoyó —junto a todo el mundo financiero— a Milei y ahora no hace más que subir el riesgo país. Eso no tiene otra explicación que la desconfianza. Y el argumento del Gobierno de que es porque pueden ganar los peronistas ya no sirve más, está agotado. Ahora el problema es que no saben si Caputo no les ha macaneado mucho y si en realidad no está la plata para cubrir las cosas y los vencimientos del año que viene. Los números dan cada vez más bajos; la inflación no termina de ceder todo lo que debería ceder y sigue estando en el 30% que vamos a tener este año; el dólar sigue aplastado artificialmente; la salida de divisas se come todo el superávit comercial y el riesgo aumenta. Lo del riesgo país es muy impresionante: Paraguay, que estaba con miles de personas en las calles pidiendo la renuncia del presidente e hicieron renunciar al presidente, en todo ese proceso mantuvo 142 puntos de riesgo país. Nada pasaba con el riesgo país. Es decir, el riesgo país no tiene que ver con la incertidumbre política: tiene mucho más que ver con la incertidumbre económica y financiera. Y acá, en el caso de la Argentina, la hay, y eso se está comenzando a ver en Wall Street: el "milagro" que decía Milei que tenía no es un milagro. Entonces tenemos la derrota de Bolsonaro, la derrota de Trump, la derrota relativa de Netanyahu —donde casi seguro va a poder formar gobierno la oposición en Israel— y la cantidad de manifestaciones que hay en el mundo. Es muy interesante porque uno mira mucho a Europa y las manifestaciones en Francia y en España, pero si uno revisa un poco más en detalle ve que ha habido enormes huelgas en Bangladés y que hay una movilización extraordinaria de jóvenes opositores a Narendra Modi en la India, con decenas de miles que prácticamente han sitiado Nueva Delhi. Es decir, el malestar frente a la situación económica general se mantiene y crece, y también está en Estados Unidos, y por eso perdió Trump. Nosotros hablamos, obviamente, del malestar en la Argentina.

Jorge, mencionaste al vicepresidente norteamericano J. D. Vance. Ayer se anunció que canceló su visita a la Argentina, que estaba prevista desde hace unos días. ¿Qué interpretación le das a esta cancelación y qué efecto ves en la derrota de Trump sobre las relaciones con la Argentina?

Bueno, me parece que esa relación privilegiada que obtuvo Milei —y que sirvió para que le enviaran el swap y compraran pesos en un hecho que era inédito— tuvo una reacción en el Congreso del lado de los demócratas en su momento, y esa reacción se ha mantenido. Es decir, desde el punto de vista de la política económica hacia afuera, y en particular hacia la Argentina, hay una creciente crítica y desconfianza hacia las políticas que han llevado adelante Bessent. Entonces la situación de la Argentina no es tan fácil, y eso de que "me va a dar plata cuando me haga falta" y todo eso entra en un cono de sombra por la derrota de Trump. El presidente sigue teniendo en Estados Unidos mucho poder, pero va a enfrentarse con las cámaras, así que hay que ver cómo se da ese proceso a lo largo del año que viene: puede ser que se peleen en todo o puede ser que negocien en algunas partes. Pero, sin duda, la Argentina ha sufrido las consecuencias de la derrota de Trump y de Bolsonaro: pierde relevancia y, además, no puede mostrar resultados. No tiene delivery; lo que tiene son unos números donde la mitad son fantasía, como los 25.000 millones de dólares de reservas. Me parece que el relato, como se dice ahora, se le está acabando al mileísmo y está entrando en problemas. Y Caputo es cada vez más criticado, ya no por la oposición, sino por destacados economistas que han estado muy cerca y apoyando firmemente al Gobierno. Eso hace que la Argentina pierda relevancia. Además, lo que va a haber es una reivindicación más del MAGA tradicional, del Make America Great Again, que era básicamente aceptar ese repliegue del mundo porque ya no puede ser dominado. Basta decir que él dijo que antes de asumir iba a terminar en 48 horas con la guerra de Ucrania, y la guerra de Ucrania sigue dos años y pico después; e hizo dos guerras en Irán —la segunda sigue ahí con intercambios—, y eso Estados Unidos lo está pagando y lo ve cotidianamente cuando llena el tanque de nafta y en los alimentos. O sea, la Argentina pierde relevancia como país de futuro y de oportunidad porque le va mal, y pierde relevancia porque Trump va a estar más implicado en los asuntos internos. De hecho, aunque no hay números para hacerle un impeachment exitoso al presidente —el triunfo demócrata fue muy amplio en el Senado, pero no llegan al número mágico de 60: van a tener entre 54 y 56—, sí hay ya un pedido de impeachment al secretario de Defensa, que ahora se llama "secretario de Guerra" porque le cambió el nombre, y que es un hombre que no tenía ninguna preparación: era un comentarista periodístico sin ninguna formación en defensa y ha embarcado a Estados Unidos en estos ataques a Irán que han resultado un desastre.

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Jorge, vos también estuviste en un tema relacionado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el pedido en las Naciones Unidas, que finalmente no fue tratado y se pasó para el otoño de nuestro hemisferio, lo que le quita cualquier posibilidad, creo yo, de poder ser candidata. Me gustaría una reflexión tuya sobre el avance en la cuestión judicial del amparo ante las Naciones Unidas para devolverle los derechos políticos y para ser candidata a la expresidenta Kirchner.

Bueno, son dos partes de eso. Venimos también a plantear toda la situación de deterioro, no solo del autoritarismo del Ejecutivo y de cómo de alguna manera logra el apoyo a través de favores en el Legislativo y construye una mayoría que no es ideológica, sino por apoyo económico para cosas particulares o generales —hay una evidente subordinación de una mayoría construida bastante artificialmente con dinero en el Congreso—, sino también que hay un creciente deterioro del Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando uno ve todas las encuestas, es el poder con menos legitimidad de la Argentina, lo que es una cosa muy sorprendente porque es un poder que en general se visibiliza poco, que tiene poca exposición y, sin embargo, está en la peor consideración: primero, por los sectores más populares, a los que nunca les llega la justicia para nada, ni para sus problemas cotidianos ni en el juicio laboral; segundo, porque ha habido una destrucción de legislación y la Corte ha reafirmado esa legislación; y tercero, porque hay cuestiones políticas muy fuertes. Lo de los jubilados y la represión es escandaloso, al igual que los últimos fallos. Es decir, que Cristina esté presa y privada de sus derechos políticos de por vida, y que resulte que el Presidente no tiene nada que ver con $LIBRA y entonces se cierra, y que sobre Adorni digan que no se puede probar que ese dinero lo obtuvo durante su gestión, cuando en realidad todos sabemos que en el caso de enriquecimiento ilícito hay inversión de la carga de la prueba: es el investigado el que tiene que demostrar el origen legítimo de su dinero o de sus bienes, y esto obviamente es lo que no ha sucedido con Adorni. Cuando uno ve todo eso y ve lo de Cristina y las cuestiones que ha habido en el proceso judicial, queda claro que hay una persecución política a Cristina, y eso ha estado en todos los niveles. Si uno mira el juicio de Vialidad, es un juicio que tiene un montón de irregularidades en términos de la Constitución Nacional y en términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Por eso es que el equipo legal de Cristina decidió presentar ante el Comité de Derechos Humanos un reclamo que tiene tres patas, tres elementos. Uno es la cuestión de la inhabilitación, y eso es una cosa que sí produce interés en el mundo de los derechos humanos. Estuvimos con expertos legales de la American University en una reunión privada importante, estuvimos en WOLA —que es un tradicional organismo de derechos humanos en Washington— y vamos a estar con organismos acá en Nueva York. Hay un interés en verlo porque hay pocos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos en situaciones relativas a eso: a que lo que es la pena accesoria sea mayor que la pena principal. Es decir, Cristina es condenada a seis años de cárcel, pero con inhabilitación perpetua. La inhabilitación perpetua existe en la justicia argentina, pero el Comité ha dicho muchas veces que no debería existir —no en la Argentina en particular, sino en general—, está en contra de la inhabilitación perpetua como criterio y recomienda que la saquen. Ese es uno de los temas. El otro tema son todas las violaciones del debido proceso, y el tercer tema son las condiciones de detención. Las violaciones del debido proceso tienen que ver con varias cosas, sobre todo con la imposibilidad de presentar pruebas: le rechazaron todo lo que presentó y finalmente la Corte no lo trató, le aplicó el artículo 280 y liquidó el recurso de queja. Entonces se va al Comité. ¿Para qué? Para que el Comité habilite con un fallo positivo —y por eso se le pidieron medidas cautelares— una revisión de la sentencia. Eso es lo que debería recomendar el Comité. En el caso de las violaciones de derechos consagrados en el Pacto por parte de la justicia argentina, es claro que lo gana Cristina. Lo que pasa es que esos procesos en las Naciones Unidas, en el Comité —como hubiera sido en la Comisión Interamericana—, duran mucho tiempo: duran no menos de un par de años. Entonces acá lo que es más importante es el pedido de cautelares para permitir la revisión. ¿Por qué? Porque hay un artículo del Código Procesal Penal Federal, el 366 inciso f, que permite la revisión de la causa ante fallos de organismos internacionales —por ejemplo, la Corte Interamericana, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o ante órganos de tratados que ha firmado el país— que permite la revisión de la causa. Es más: la revisión de la causa bajo el artículo 366 se puede pedir sin que haya un fallo internacional o una recomendación como sería la del Comité; se puede pedir, por ejemplo, si hay nueva prueba, y los abogados de Cristina señalan que hay nueva prueba en otra causa que forma parte de las pruebas que Cristina no pudo presentar.

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Así que yo particularmente dudaba mucho de que tan rápidamente el Comité se expidiera. Hay que pensar que esto se presentó a fin de julio o septiembre, que es cuando comienzan las vacaciones en Europa y en el hemisferio norte, y esta es la primera reunión que tiene el Comité después de esas vacaciones. Así que han recibido el caso y no se han pronunciado ni sobre las medidas cautelares ni tampoco sobre la admisibilidad del caso. A mí me parece que eso era lo más probable que pasara; había algunos más optimistas que creían que podía producirse ahora. Yo creo que no, que ellos van a estudiarlo más, y además las medidas cautelares se están dando en general en casos más limitados, en casos de peligro de vida, etcétera. Ni siquiera Jorge Glas, que es el exvicepresidente de Ecuador que está preso en una cárcel en situaciones con riesgo de vida, lo ha logrado. Así que a mí no me sorprendió. Creo que es parte de un proceso que se puede hacer localmente con el pedido de revisión, y lo que significa una decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un gran refuerzo político y jurídico al reclamo de Cristina de que no ha tenido un juicio justo, para lo cual hay muchos elementos para cuestionar. Eso es lo que también vamos a hablar hoy sobre cómo funciona la justicia, y lo vamos a hacer acá en Nueva York en un plano más universitario: vamos a estar hoy en The New School en una conferencia con Gisele Ricobom para hablar de la situación de Brasil y de Lula en su momento, y de cómo los poderes judiciales tienen una intervención política muy grande, interna y externa, porque en el caso de Estados Unidos se ha metido también con opiniones e injerencias en esos temas. Lo vamos a hacer hoy en The New School y lo vamos a hacer mañana en CUNY, en la City University of New York. También vamos mañana a hacer una visita más al mundo financiero: vamos a verla a Susan Segal en el Council of the Americas; tengo una larga relación con ella y Cristina también la tenía. Así que vamos a ir a verla, contarle cómo vemos las cosas, entregarle material y hacerle ver también al mundo de los negocios que no todo es tan rosa como lo pintan Caputo y Bausili, que son viejos socios —y viejos socios de Bessent también, incluso en la actividad privada—.

Concretamente, como vos mismo lo decías, no tenías el optimismo que algunos tenían —que era contrario a la razón— respecto de que se pudiese tener un amparo en los plazos que le permitieran a Cristina ser candidata en las próximas elecciones. No va a poder ser candidata en las próximas elecciones.

Bueno, hay que ver. Puede pedirse la revisión internamente, puede haber una decisión en marzo... Digamos, no lo cierro. Yo lo veo difícil, pero no es una cosa que podamos dar 100% por cerrada. Nosotros creíamos que Paraguay estaba bien y de repente se quedaron sin presidente en dos días, ¿no es cierto? No digo que vaya a ser lo mismo...

Te preguntaba porque si va a haber PASO, el cronograma se acelera.

El cronograma se acelera, pero yo creo que va a haber PASO, creo que es bueno que haya PASO y sería bueno que Cristina pudiera participar. Pero eso es una cosa que hay que ganarla, porque de esa manera se arrancaría la sombra de la proscripción de una figura política de gran trascendencia en la Argentina, ¿no?

Jorge, te mandamos un abrazo y la seguimos acá en Buenos Aires al regreso. Muy buena estadía allí en Nueva York en la última parte. Muchísimas gracias.

Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos. Gracias.

LP