Andrés Gil Domínguez: "Acá lo que se castigaba era la violación de una orden"

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se refirió a la polémica sobre el presidente, Alberto Fernández, respecto a la existencia o no de delito por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la cuarentena estricta del 2020 y manifestó que "no hace falta probar el daño, acá lo que se castigaba era la violación de una orden". Además, el letrado Félix Lonigro opinó que hay un delito claro.

Este lunes, Infobae develó una supuesta charla de Alberto Fernández con su círculo más cercano donde aseguraba que no hubo delito por la fiesta de su pareja en la Quinta de Olivos ya que nadie se contagió de COVID-19.

En diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio, Gil Domínguez manifestó que "el que no cumplió el decreto, puede ser sancionado y esto le cabe a cualquiera".

"Si hay o no hay delito lo deberá establecer la justicia, pero me parece importante aclarar que el año pasado entre varios decretos, se sancionó que aquel que no cumpliera el ASPO era pasible de ser sancionado por dos artículos del código penal", detalló el abogado constitucionalista.

Fabiola, un novelón de la tarde | Carpinchos refugiados en los jardines de Olivos

Además, explicó que "uno de estos artículos establece que se aplica una sanción de seis meses a dos años a aquella persona que violase las medidas adoptadas por la autoridad competente".

Luego, agregó que no hace falta una prueba de contagio para determinar que la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en julio de 2020, mientras regía la cuarentena estricta por el coronavirus, para determinar que hubo una violación del decreto.

"En el marco de la pandemia, no hace falta probar el daño, acá lo que se castigaba era la violación de una orden", expresó, y agregó que "Una persona debe ser penalizada si no cumple con las medidas adoptadas por la autoridad pertinente".

Participantes de la fiesta en Olivos

Respecto a los amigos de la Primera Dama que asistieron al brindis, Gil Domínguez manifestó que "Todo aquel que incumplió la orden de la autoridad competente debe estar penalizado".

Encuesta: 60% pide el juicio político a Alberto Fernández por el festejo en Olivos

También reveló que a causa de la violación que el propio Alberto Fernández había dictado "hay muchas causas que se están tramitando con figuras de este orden". "El que no cumplió el decreto puede ser sancionado y esto le cabe a cualquiera", agregó sobre la figura del Presidente.

Félix Lonigro: "El Presidente está involucrado y actúa como un defensor propio"

El abogado constitucionalista también mantuvo un diálogo con María Laura Santillán sobre el mismo tema y fue contundente: "Hay delito claramente si uno mira el artículo 205 que dice que "aquel que desobedece ordenes dictadas por una autoridad para impedir la propagación de una pandemia".

Además, destacó que el punto no está en si hubo o no delito, sino en que el Presidente desobedeció una orden propia. "El Presidente es el propio involucrado y actúa como un defensor propio", expresó.

Finalmente, manifestó que "Este delirio puede tener dos orígenes: porque lo dice un abogado defensor que tiene que buscar cualquier argumento, o proviene de alguien que desconoce el derecho".

GI CP