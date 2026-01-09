Angelina, la nena baleada en Navidad, recibió el alta

Angelina, de 12 años, recibió el día de hoy el alta medica luego de pasar 15 días internada en la clínica La Trinidad de Ramos Mejía. La noticia fue confirmada con alegría por su tío, Ricardo, quien informó a los medios que la niña se encontraba óptima para volver a su hogar luego de haber estado en observación.

Los últimos días se esperó su respuesta a estímulos y evolución positiva para finalmente permitirle el egreso de la clínica, sin dejar de lado que aún deberá someterse a algunos estudios ambulatorios.

El trágico hecho sucedió el 25 de diciembre alrededor de las 12.05 de la noche. en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, a pocos metros del Acceso Oeste. La niña, junto a sus primos, se encontraba mirando los fuegos artificiales que sus vecinos tiraban por la llegada de navidad. En ese momento, una bala perdida le impactó en la cabeza e inmediatamente se desplomó, pero pudo levantarse y avisar a sus padres. Ante la gravedad del asunto, Angelina fue llevada a un hospital local desde el cual fue derivada a La Trinidad.

Los médicos pudieron realizar una tomografía que confirma que la bala correspondería a un calibre de .9 o .38 milímetros, que tienen casi el mismo tamaño y se encuentra alojada en la fosa posterior del cráneo.

La familia de Angelina, la nena baleada en Navidad, informó que está en “estado crítico pero estable”

Los vecinos habían sido llamados a denunciar en caso de saber quién podría haber sido el autor del disparo. La fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón sigue atenta a las pericias y busca poder acusar al culpable.

Mientras tanto, Policías Científicos encontraron más vainas en casas cercanas a donde se encontraba la niña y se registraron mas de 10 denuncias de vecinos.

RG/DCQ