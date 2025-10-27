Así quedó conformada la nueva representación de Córdoba en la Cámara de Diputados

Este domingo a las 21 hs se conocieron los resultados de las elecciones legislativas 2025, que distribuyeron las nueve bancas entre las principales fuerzas políticas de la provincia. La Libertad Avanza, encabezada por Gonzalo Roca, se posicionó como la fuerza más votada, con el 42,4% de los sufragios. Roca, abogado de 45 años y vicepresidente de La Libertad Avanza en Córdoba, logró reafirmarse pese a ser un dirigente poco conocido hasta ahora.

Junto a Roca ingresan al Congreso Laura Soldano, empresaria y exmodelo de Río Cuarto; Laura Rodríguez Machado, abogada con trayectoria en el PRO y Cambiemos; Enrique Lluch, primerizo en la política; y otros dos legisladores del espacio violeta, completando las cinco bancas obtenidas por La Libertad Avanza.

Por su parte, Provincias Unidas, liderada por Juan Schiaretti, obtuvo tres escaños, mientras que Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota al frente, se consolidó como tercera fuerza al conseguir una banca.

Los nuevos diputados cordobeses asumirán en diciembre y definirán la agenda legislativa provincial. Entre los representantes electos destacan Gonzalo Roca, Laura Soldano, Juan Schiaretti y Natalia de la Sota, quienes marcarán la política cordobesa y representarán a la provincia en la Cámara de Diputados. Esta elección refleja la diversidad de fuerzas políticas, incluyendo a La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba, consolidando el escenario político cordobés para los próximos cuatro años.

Quiénes son los nueve diputados electos de Córdoba

La Libertad Avanza a:

- Gonzalo Roca

- Laura Soldano

- MarcosPatiño Brizuela

- Laura Rodríguez Machado

- Enrique Lluch

Provincias Unidas a::

- Juan Schiaretti

- Carolina Basualdo

- Miguel Siciliano

Defendamos Córdoba a: