Un joven fue de vacaciones a Bariloche, Río Negro, con su familia y al visitar el centro una imagen lo sorprendió tanto como lo indignó, por lo que decidió denunciar la situación en un video de TikTok que luego se volvió viral.

Cristian Pierri de 21 años, identificado en TikTok bajo el usuario @crispierri, se topó en la ciudad rionegrina con la típica escena de un perro San Bernardo con un barril en el cuello puesto a disposición de los turistas para que se saquen una foto de recuerdo. La situación le generó rechazó por lo que decidió tomar su celular y compartir su molestia en las redes.

"No me importa que tradición tenga esto en Bariloche, pero hace días veo al perro atado sin importar nada", reclamó en la descripción del video. "No consuman esto. Es esclavizar a un animal para un bien económico", manifestó.

En el breve video publicado, el cual ya superó los 2 millones de reproducciones, el joven muestra a un grupo de gente reunido alrededor de un perro San Bernardo esperando su turno para tener la emblemática fotografía.

"Hacen cero grados, está lloviznando y hay un perro ahí. Yo no puedo entender todavía como cotizan con un perro", arrancó a narrar Pierri mientras mostraba al can atado a un banco mientras los turistas posaban junto a él.

Y continuó arremetiendo contra el dueño del animal, de quien dijo que está vendiendo las fotos y "no importa el temporal, no importa que llueva, no importa qué carajo pase".

"No puedo creer como la gente alimenta esto", cuestionó el joven e increpó al vendedor de las fotos: "Es explotación animal. Basta de esclavizar perros. Está atado todo el día pobrecito".

A su vez, en diálogo con Todo Noticias (TN), Pierri explicó que pasó en varias oportunidades por el mismo lugar, en diferentes horarios, y la escena se repetía. "El animal estaba siempre ahí. No sé cuántas horas pasaba en ese lugar. Debería estar prohibido esto", señaló.

AS / MCP