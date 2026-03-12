Convocan a adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires a participar del Consejo Consultivo del Ministerio Público Tutelar

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria para participar de la quinta edición del Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes (CCPA), un programa que promueve la participación ciudadana juvenil y que invita a chicas y chicos de la Ciudad de Buenos Aires a involucrarse en iniciativas vinculadas a la defensa y promoción de sus derechos.

La inscripción se encuentra abierta desde el 9 al 31 de marzo

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está dirigida a adolescentes de entre 15 y 17 años que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción se encuentra abierta desde el 9 hasta el 31 de marzo y se realiza de manera online a través de un formulario habilitado por el Ministerio Público Tutelar.

Durante el desarrollo del programa, las y los consejeros participan de distintos encuentros de capacitación, diálogo y reflexión junto a funcionarios y especialistas de diversas disciplinas. En esos espacios se abordan temas vinculados a derechos y problemáticas que atraviesan a los adolescentes, como derecho ambiental, primer voto, acceso a la justicia, prevención de la violencia, buen trato y salud mental, entre otros.

El Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes y permitir que sus voces sean tenidas en cuenta en el diseño de políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.

A lo largo de las cuatro ediciones anteriores del programa participaron más de 80 adolescentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento del Ministerio Público Tutelar, la normativa que garantiza sus derechos y los distintos canales de acceso a la justicia.

Además, durante esas experiencias, las y los consejeros realizaron recomendaciones vinculadas a dinámicas de abordaje en salud mental y participaron en instancias consultivas para la elaboración del “Plan integral de acción contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes: Ciudad de Buenos Aires”, impulsado en el marco de la alianza global Inspire.

Reconocimiento de la Legislatura porteña

En 2025, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de interés jurídico al programa CCPA. En el proyecto aprobado se destacó que la creación de un consejo integrado completamente por adolescentes representa un avance en la interacción entre la ciudadanía y el Ministerio Público Tutelar.

El texto también subraya que este tipo de iniciativas permite incorporar a los jóvenes de manera activa en los procesos de protección integral de sus derechos, garantizando que puedan expresarse libremente y que sus opiniones sean consideradas al momento de diseñar políticas públicas.

Asimismo, el documento remarca que en los últimos años el concepto de Gobierno Abierto ha adquirido mayor relevancia tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la participación ciudadana como uno de sus pilares fundamentales.

Experiencias y participación institucional

Los consejeros de ediciones anteriores también participaron en distintas actividades institucionales vinculadas a la promoción de derechos. Entre ellas, se destaca una jornada de proceso consultivo para la elaboración del plan integral de acción contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en la Ciudad. Incluso, dos consejeras de la edición 2024 participaron en la presentación oficial del plan, que se realizó en el Teatro Colón.

Además, el Asesor General Adjunto de Modernización Institucional, Raúl Alfonsín, junto a una ex consejera del programa, expusieron sobre la experiencia del CCPA en el evento satélite nacional del Congreso Mundial de Justicia con Niños 2025, en el marco del encuentro denominado “Diálogo Intergeneracional: Justicia y Prevención de la Violencia hacia la Niñez”.

Al referirse al programa, Alfonsín destacó que la iniciativa promueve la participación ciudadana de las y los adolescentes y permite que aporten proyectos e iniciativas que enriquecen la labor institucional. “Este espacio tiene un efecto multiplicador en la promoción de derechos y en el fortalecimiento de su autonomía”, sostuvo el funcionario.

