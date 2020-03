Internet en aislamiento: cómo hacer un uso responsable para evitar las desconexiones

por Julian D'Imperio

Mientras el mundo enfrenta a la pandemia del coronovirus, muchos países optaron por decretar aislamiento obligatorio para evitar la propagación y eso llevó a que aumentara el consumo de internet en los hogares. Y aunque en Argentina aún no se registraron grandes problemas de conexiones al haber pasado menos de un día desde los anuncios preventivos de Alberto Fernández, en países europeos como Suiza ya tuvieron serias dificultades con internet.

En esa línea es que se está intentando concientizar el consumo y racionalizarlo para garantizar su funcionamiento en tareas importantes. En Argentina, por ejemplo, es primordial mantener el funcionamiento de las conexiones para no afectar a las personas que trabajan desde sus casas, a los jóvenes y alumnos que realizan clases virtuales y a los anuncios del Gobierno Nacional, particularmente del Ministerio de Salud que diariamente mantiene informado la situación de esta emergencia.

El periodista y consultor especialista en tecnología Fabio Baccaglioni, en diálogo con PERFIL, enumeró una serie de consejos a tener en cuenta para estos días de aislamiento: "Primero que nada siempre puede darse una baja del ancho de banda cuando hay mucho consumo y justamente es el streaming, los archivos grandes de video, los que más transferencia requieren. Un ejemplo de esto se dio con Netflix en Europa a quienes la Unión Europea solicitó que no transmitiese en alta calidad, como Full HD o 4K, sino un poco más pequeño y así alcance para todos. Youtube está haciendo lo mismo, un video en 4K de una película entera puede pesar unos 20GB, pero en 720p, que sería una pequeña fracción, apenas 1GB, veinte veces menos. Realmente nadie necesita ver en altísima calidad y se puede consumir tranquilamente en una resolución levemente menor y así dejar espacio para todos en la red", explicó.

Y destacó que "el gaming, la música, browsear, leer wikipedia, enviarse correos, fotos, todo eso no consume tanto ancho de banda y es lo que hemos hecho en Internet durante los últimos 20 años, no deberíamos tener problemas y se puede hacer de todo sin video en vivo que recién los últimos años estamos consumiendo". "No nos vendría mal dejar un poco para los demás", consideró.

Tal cual lo describió Baccaglioni, Netflix y Youtube reducirán la calidad de sus retransmisiones de vídeos para bajar la presión sobre internet en Europa, donde varios países decretaron el confinamiento para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Tras conversar con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, Google, propietario de Youtube, siguió este viernes los pasos de Netflix, que la víspera ya tomó la decisión de reducir la velocidad en todos sus flujos en Europa durante 30 días.

"Nos comprometimos a cambiar temporalmente todo el tráfico de la UE a la definición estándar por defecto", dijo en un comunicado un vocero de Google, expresando el compromiso de la empresa a trabajar con gobiernos y operadores de red.

El teletrabajo y el confinamiento en Europa para evitar la progresión de la pandemia se tradujo en un aumento del tráfico en internet, por lo que Breton llamó en los últimos días a las plataformas digitales a tomar medidas para reducir la presión.

Netflix Inc. acordó reducir su tráfico de streaming en Europa en aproximadamente 25 por ciento durante el próximo abril. "Netflix ha decidido comenzar a reducir bits en todas nuestras transmisiones en Europa", dijo la compañía con sede en Silicon Valley en un comunicado el jueves. "Estimamos que esto reducirá el tráfico de Netflix en las redes europeas en aproximadamente 25% y al mismo tiempo garantizará un servicio de buena calidad para nuestros miembros".

El brote del virus ha cerrado escuelas, negocios y restaurantes en gran parte de la región, enviando a millones de personas a sus hogares, donde utilizan servicios como Netflix. La cantidad de tiempo que las personas pasaron transmitiendo repuntó en más de 20% en todo el mundo el fin de semana pasado, incluido más de 40% en Austria y España.

Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, que se inició en China en diciembre y ha infectado desde entonces a más de 240.000 personas y se aproxima a superar la barrera simbólica de los diez mil fallecidos en el mundo.

