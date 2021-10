Desde la cárcel, Facundo Jones Huala culpó al Gobierno por no obtener la libertad condicional

El referente mapuche Facundo Jones Huala publicó un duro comunicado contra el Gobierno argentino al que culpó de que no le otorguen la libertad condicional en Chile. "Esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial", expresó. Dijo que los Kirchner son "terratenientes"

Desde la cárcel de Temuco, Jones Huala apuntó al gobierno de Alberto Fernández pese a que recibió el apoyo del embajador argentino Rafael Bielsa en la audiencia por su libertad condicional.

"No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto, en el caso del consulado, documentación y, por cuarta vez la misma solicitud de repatriación, la libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta por lo que no requiere postulación", inició el líder de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

En esa línea, siguió: "Nunca he aceptado ni un plan social, siempre sobreviví por mis medios, no debo favores, ni he realizado pacto alguno con los opresores. Todos saben que cada vez que me han insinuado negociar lo he rechazado".

"Mi posición frente a ambos estados no ha variado, aclarando que si los reconozco como lo que son, entes de dominación colonial al servicio del poder económico, esto quiere decir que ningún Gobierno ha sido ni será capaz de resolver nuestra condición histórica de opresión", afirmó Jones Huala.

Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo: "Son administradores del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal, siendo esta administración populista más peligrosa que la derecha oficial, intentando confundir a nuestra gente, cooptando dirigentes oportunistas o gente con escaso análisis. Recordemos, como ejemplos, que el espionaje AFI no fue obra del Macrismo sino principalmente del Kirchnerismo, que nunca dejó de reprimir"..

Y en particular también apuntó contra Cristina Kirchner: "Sea cual fuere el Gobierno, la única acción creíble para resolver pacíficamente y dialogando el conflicto sería devolver todo el Territorio Ancestral Mapuche y Aonikenk, expulsando transnacionales y terratenientes, como incluso los Kirchner son. Vale recordar las palabras de CFK a los indios amigos en sus fiestas de bicentenario, “no sacrificaremos las inversiones extractivistas por ustedes, que igual usan tecnología”.

Jones Huala también afirmó que el Gobierno aboga para que no le den libertado condicional: "A mis audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al poder judicial a que no me suelten. La independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política?".

Además, mencionó a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado: "Un país con tan alto nivel de policía corrupta y mafias políticas, siendo Rafael (Nahuel) y Santiago (Maldonado) solo una muestra en la confrontación política de una realidad social cotidiana".

Por otro lado, también dijo que fue un error haber sacado una foto con la titular del INADI, Victoria Donda, y haberle dado notas a Jorge Lanata: "Con respecto a una foto junto con Victoria Donda y otros personajes politiqueros, eso fue en la cárcel de Esquel en una visita que realizaron como comisión de D.D.H.H.. Evalúo dicha foto como un error al mismo nivel de las entrevistas con (Jorge) Lanata o Página/12, todos ellos winka de ideologías pero capitalistas, que solo llevan agua para su molino de estatismo y democracia burguesa".

.El líder mapuche concluyó su misiva exigiendo que se vayan "empresas multinacionales y terratenientes" de los territorios considerados de mapuches.

