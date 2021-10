La madre de Jones Huala apuntó contra Arabela Carreras: "Es antimapuche"

La madre del líder mapuche Facundo Jones Huala sostuvo que la gobernadora Arabela Carreras es "antimapuche", en medio de la escalada del conflicto en Río Negro tras el tercer ataque adjudicado por la la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"La gobernadora no quiere dialogar y no permite que la justicia arme una mesa de diálogo. La gobernadora es antimapuche entonces no es casualidad que estén pasando todas estas cosas en el sur", resaltó María Isabel Huala, la madre del líder mapuche detenido en Chile.

En medio de la escalada del conflicto en ambos lados de la cordillera de los Andes, la mujer criticó a la gobernadora Carreras, quien en los últimos días tildó de "hechos terroristas" los ataques incendiarios en El Bolsón, adjudicados por la organización RAM, a la cual calificó de ser un "grupo beligerante con conexiones internacionales".

En este sentido, Huala señaló que no solo Carreras "no dialoga" con la comunidad originaria sino que tampoco reconoce el genocidio perpetrado contra el pueblo mapuche, destacando el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado. "Ojalá el estado haga una revisión histórica con todos los pueblos originarios para poder saldar todo el genocidio que han cometido", subrayó Huala en diálogo con la radio AM 990.

Tras el tercer ataque en El Bolsón, la gobernadora Arabela Carreras calificó los ataques como "terroristas" y pidió refuerzos policiales al presidente Alberto Fernández.

La reacción de la madre del líder mapuche se da en el marco de las declaraciones de Carreras del pasado miércoles, cuando no solo pidió a Presidencia el envío de fuerzas de seguridad federales a la provincia sino que criticó la defensa del embajador Rafael Bielsa frente al pedido de libertad condicional de Facundo Jones Huala, quien está detenido en Chile.

"Manifestamos nuestro desacuerdo con la actuación del embajador en torno a la defensa de una figura delictiva que desconoce el Estado nacional y al propio rol del embajador", manifestó la gobernadora rionegrina en conferencia de prensa el pasado miércoles.

Reclamo de Isabel Huala por la concesión de tierras a extranjeros

En ese contexto, la mujer no solo criticó el accionar de la mandataria local sino que también cuestionó la concesión de tierras patagónicas en manos de extranjeros por parte del Estado, "cuando el pueblo mapuche y la gente oprimida en los barrios, en las marginalidades" piden acceder a tierras pero les "mandan represión".

"¿Por qué el señor Benetton tiene más de un millón de hectáreas? ¿Por qué Lewis tiene un lago encerrado? ¿Por qué el emir de Qatar tiene un cerro donde practica sky y no lo tiene habilitado? Hay muchas cuestiones", subrayó Isabel Huala.

Además, destacó el pedido de renovación de la ley 26.160 -enmarcada en la artículo 75 de la Constitución Nacional- que establece la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras "tradicionalmente ocupadas" por los pueblos originarios dentro del territorio nacional.

El ataque incendiarion en el Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón ocurrió el miércoles 20 de octubre a la madrugada.

El tercer ataque en El Bolsón

En la madrugada del miércoles, el Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón fue incendiado presuntamente por la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la cual se adjudicó los ataques según detalló la gobernadora. Se trata del tercer ataque incendiario del mes en la provincia.

La policía encontró en los alrededores del edificio folletos con mensajes que apuntaban contra de la gobernadora, el intendente Bruno Pogliano y el Grupo Benetton y Joseph Lewis, extranjeros dueños de grandes extensiones de tierras en el país. "Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden", se leía en los panfletos.

Con respecto a este tercer ataque, la madre de Jones Huala solicitó que la policía muestre las pruebas en contra de la organización en base a cámaras de seguridad de la zona, pero señaló que no lo hacen debido a que son "mandados" por la misma gobernadora.

"Hay un incendio y la culpa siempre es de Jones Huala. Para mí lo del incendio es un montaje, yo no voy a salir a quemar nada, porque no me interesa. Yo no puedo decir fue fulano, fue mengano, porque no estuve ni estaría ahí prestándome para eso", puntualizó.

