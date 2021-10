Aníbal Fernández apuntó contra la gobernadora de Río Negro por el envío de tropas: “Está equivocada, no puede exigir nada”

Luego de que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le pidiera el pasado miércoles al Gobierno refuerzos de fuerzas federales en su provincia, tras el ataque incendiario a un club andino en El Bolsón, Aníbal Fernández dijo hoy que la funcionaria “está equivocada” y que “no puede exigir nada”, aunque confirmó el envío de agentes a la provincia “por solidaridad”.

“La posición que asumimos en el día de ayer es la de colaborar, y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación”, enfatizó Fernández en diálogo con el programa Duro De Callar, con la conducción de Tomás Méndez, por Radio Del Plata.

En esa línea, el ministro aseveró que la gobernadora rionegrina “no tiene ninguna atribución, ni siquiera en rutas nacionales” y, además, “la Ley de Seguridad del Interior es gráfica y clara”. “La participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad”, explicó.

“Esa no es la responsabilidad del Estado nacional. Ella tiene una Policía en la que podría crear un cuerpo dedicado a actuar en los casos de mapuches, una situación que van a tener que resolver, porque ya hay como 167 comunidades que lo han hecho por la vía pacífica”, lanzó el titular de la cartera de Seguridad.

A pesar de sus fuertes declaraciones, Fernández confirmó el envío de agentes al distrito “por solidaridad”, luego de haber observado ayer “alguna actitud o actividad accesoria que complicaba la vía de los rionegrinos”. “Tomamos la decisión muchísimo antes de que llegara la nota de la gobernadora”, agregó.

En la madrugada del miércoles, el edificio del Club Andino Piltriquitrón ubicado en la localidad de El Bolsón, Río Negro, fue incendiado, según Carreras, por la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la cual se adjudicó los ataques. Se trata del tercer atentado que sucede con fuego, en el mismo mes y en la misma provincia.

La policía encontró en los alrededores del edificio panfletos en contra de la gobernadora, el intendente local Bruno Pogliano, y el Grupo Benetton y Joseph Lewis, ambos propietarios internacionales de Italia e Inglaterra con grandes extensiones de tierras en nuestro país. "Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden", se leía en los panfletos.

“No soy puchimbol de nadie”

Filoso como de costumbre, Fernández se defendió también de aquellos que lo critican por su nuevo cargo en el Gobierno. “No soy puchimbol de nadie, quieren pretender que lo sea. Yo estoy para trabajar, no vine para otras cosas. Si esos agravios o insultos de algunos medios que me someten lo satisfacen a ellos es su historia, no la mía”, arremetió.

Asimismo, retrucó: “Me importa un carajo que me digan la morsa. El problema es que me digan la morsa y lo sea, lo demás me tiene sin cuidado”.

CFT/FL