Detonaron un explosivo y quedó sorda: una adolescente fue víctima de un reto viral de TikTok

Una adolescente quedó casi sorda luego de que detonara un explosivo casero en un tacho de basura en una escuela de Mar del Plata. Las autoridades estiman que el peligroso evento estuvo ligado a un reto viral de TikTok, la red social de videos popular entre los adolescentes, y por el momento no dieron con los responsables.

El hecho ocurrió a principios de julio en el colegio Don Bosco de la ciudad balnearia. En los últimos días cobró notoriedad luego de que los exámenes clínicos arrojaran que la víctima, Azul Zabaleta, padece "hipoacusia neurosensocial severa" y perdió casi la totalidad de la audición a causa de la travesura de sus compañeros de colegio.

Murió una nena de 11 años y desde su escuela denuncian al Gobierno porteño por abandono

El hecho ocurrió el 8 de julio en el colegio Don Bosco de Mar del Plata.

El diagnóstico de Azul Zabaleta

"El diagnóstico hoy es que tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral severa. Sufrió la pérdida del 96,4 % de su audición bilateral y deberá usar implante coclear en ambos lados", apuntó Matías Zabaleta, el papá de Azul, en diálogo con TN. "Este mes y pico de sus tratamientos fue un calvario para ella, el hecho de someterse a los diferentes procedimientos. Sufrió un montón, se perdió muchas cosas. Está muy mal", lamentó.

El hombre fue el encargado de develar el calvario que sufrió la adolescente de 15 años, que hasta ese momento vivía una vida normal y disfrutaba de hacer deportes de contacto, como rugby o karate.

Según el relato, el día del trágico episodio Matías encontró a su hija en el suelo de la preceptoría, "desvanecida del dolor". "El trauma acústico le afectó el equilibrio y no daba más", lamentó el hombre, que contó que es personal judicial y se encontraba trabajando al momento de recibir las múltiples llamadas provenientes del colegio Don Bosco de Mar del Plata.

Furor por el TikTok viral de Cristina Kirchner "imitando" a la cantante Rosalía

Además, contó que tuvo que llevar a su hija en sus brazos al hospital para evitar las demoras de la ambulancia, donde permaneció internada debido a que los estudios eran desfavorables. Azul, en tanto, debió pemanecer internada y fue operada tres veces consecutivas. También se le administró corticoides y se la sometió a sesiones de cámara hiperbárica para reducir la inflamación de sus tímpanos.

Sin embargo, ninguna de las terapias bastaron para alivianar el cuadro de la adolescente, que finalmente recibió el devastador diagnóstico el pasado viernes. "Confiábamos en que se iba a reponer porque creíamos que un adolescente se sobrepone mejor a estas cosas, pero resultó trágico. Para resolver su problema, deberá usar implante coclear, pero escucharemos a otros especialistas también", cerró Matías.

En el caso de tener que usar implantes, Azul no podrá volver a practicar rugby y karate, dos de sus pasiones. Foto: Instagram Azul Zabaleta.

Críticas a la escuela

Según el testimonio del padre de Azul, la escuela no estuvo a la altura ante semejante episodio que le costó la audición a su hija. Denunció que no solo no llamaron a la policía al momento de la explosión, sino que "hubo irregularidades" respecto al lugar de la explosión que podrían intervenir con los peritajes. "Subestimaron todo, hubo muchas irregularidades y no le dieron importancia a lo que pasó", consignó el hombre.

En tanto, la familia Zabaleta decidió iniciar una denuncia penal contra la escuela, debido a que "no cuidaron ni velaron por la seguridad de los alumnos". Además, aseguran estar "disconformes" con la actitud de las autoridades, que "no les brindaron apoyo" y solamente les pidieron las facturas médicas "para que lo cubra el seguro".

Por otro lado, criticaron también el accionar dentro de la comunidad educativa, ya que mantuvieron casi en secreto el fatídico hecho propiciado por adolescentes que conocieron el peligroso "desafío" explosivo en las redes sociales y cuya identidad al momento se desconoce. En tanto, la investigación quedó a cargo de la UFI N°11 de Mar del Plata.

"Las autoridades me dicen que no saben nada, que si ha sido una sola persona o, si fueron varios, que han hecho un pacto de silencio; incluso puede ser que las mismas familias los estén cubriendo. Vi tantas irregularidades que me permito desconfiar que no lo sepan", concluyó el abogado.

CDI / MCP