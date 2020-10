Diputado paraguayo sesionó desnudo: "Se me cayó el tereré", justificó

Las sesiones parlamentarias virtuales ante la pandemia de coronavirus siguen generando noticias y curiosidades en todo el mundo. En Argentina, la continuidad de esta modalidad es motivo de disputas políticas y además dio lugar a escándalos como la cartulina del senador Esteban Bullrich o el más resonante traspié del diputado hot Juan Ameri. Nuestro vecino Paraguay no se queda atrás y esta semana vivió la insólita situación de un diputado que se desnudó sin darse cuenta de que todavía estaba en pleno zoom legislativo, y su insólita justificación lo volvió viral.

El protagonista fue Roberto González, legislador de la Asociación Nacional Republicana (más conocido como Partido Colorado). Este miércoles 30 de septiembre, mientras debatía en una sesión virtual de la Cámara Baja, el diputado apareció sin ropas y sin percatar que su cámara estaba encendida. El incidente fue captado por la TV paraguaya, pero se viralizó aún más por la insólita justificación del dirigente: atribuyó el hecho a un accidente doméstico con un tereré.

"Me había manchado la camisa con tereré, por lo que me la saqué, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió", explicó González al diario paraguayo ABC.

"De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención, porque hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y el auditorio", remarcó. El diputado aún no recibió reclamos de sus colegas ni del presidente de la Cámara, Pedro Alliana, pero anticipó que se disculpará ante el cuerpo en la próxima sesión.

La escena se viralizó en redes sociales y grupos de Whatsapp, además de ser recogida por los medios paraguayos. En todos los ámbitos se comparó el incidente con el caso argentino de Juan Ameri, el diputado que tuvo que renunciar tras sobarle los pechos recién operados a su pareja, Celeste Burgos, en plena sesión virtual.

Pero Paraguay también tiene un antecedente similar que ocurrió este mismo año: en junio pasado, el diputado Jorge Brítez se quitó la camisa en plena sesión para enfatizar la denuncia sobre la situación económica que vivía su departamento, Alto Paraná, por la cuarentena ante el coronavirus. Incluso terminó posando en paños menores en redes sociales supuestamente para recaudar fondos para ollas populares.

