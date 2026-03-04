El Centro PEN Argentina abre su ciclo anual con un encuentro sobre el legado de Robert Cox

El Centro PEN Argentina anunció la realización de una actividad cultural y de reflexión que tendrá lugar el próximo 14 de marzo a las 18 en la Biblioteca Güiraldes, en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro estará dedicado a la figura del periodista británico Robert Cox, reconocido por su compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina.

El periodista británico Robert Cox es reconocido internacionalmente por su compromiso con la libertad de prensa

La convocatoria fue difundida por la propia organización como parte de su agenda anual de actividades. Según informaron, la propuesta incluirá exposiciones, intervenciones de invitados y un espacio de diálogo abierto al público. La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de fomentar la participación de estudiantes, periodistas, escritores y cualquier persona interesada en el debate cultural.

Robert Cox y una epopeya periodística que desafió al poder

El Centro PEN Argentina es el capítulo local del PEN Internacional, una asociación mundial de escritores fundada en 1921 en Londres. La institución tiene presencia en más de cien países y trabaja en la promoción de la literatura, la cooperación intelectual y, especialmente, la defensa de la libertad de expresión. Entre sus principales ejes se encuentra el acompañamiento a autores y periodistas que enfrentan censura o persecución por sus ideas.

Robert Cox, exdirector del Buenos Aires Herald, fue uno de los pocos periodistas que denunció las desapariciones forzadas

En Argentina, la organización desarrolla encuentros, charlas y actividades públicas que buscan fortalecer el diálogo democrático y el intercambio cultural. Sus integrantes provienen de distintos ámbitos del mundo literario y periodístico, y la entidad se define como independiente de partidos políticos y credos religiosos.

Quién fue Rober Cox

La actividad anunciada pondrá el foco en la trayectoria de Robert J. Cox, periodista británico que dirigió el diario Buenos Aires Herald entre fines de los años 60 y 1979. Durante el régimen militar instaurado en 1976, el Herald fue uno de los pocos medios que publicó denuncias sobre desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, en un contexto de fuerte censura y amenazas a la prensa.

El trabajo de Cox al frente del matutino le valió reconocimiento internacional, pero también presiones y amenazas que finalmente lo llevaron a exiliarse junto a su familia. A lo largo de los años, su figura fue reivindicada como un ejemplo de periodismo comprometido con la verdad y con la responsabilidad social de los medios.

Robert Cox, el héroe liberal durante la última dictadura militar

Según adelantaron desde el Centro PEN Argentina, el encuentro no solo repasará la vida y obra del periodista, sino que también abrirá un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales que enfrenta la libertad de prensa en el mundo y en el país. En ese sentido, se abordarán cuestiones vinculadas a la protección de periodistas, la circulación de información y el rol de la cultura en la construcción democrática.

La actividad se inscribe en un contexto en el que los debates sobre libertad de expresión y responsabilidad periodística vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública. Desde la organización destacaron la importancia de sostener espacios de intercambio que permitan pensar el presente a la luz de experiencias históricas como la de Cox.

Con esta convocatoria, el Centro PEN Argentina inaugura su calendario anual reafirmando su misión de promover la palabra, el pensamiento crítico y el diálogo plural como herramientas fundamentales para la vida democrática.

