El dramático pedido de ayuda del psicólogo Alfredo Moffatt que a los 87 años lucha por sobrevivir

“Hoy visite a Alfredo Moffatt, un grande de la humanidad”, dijo León Gieco que fue uno de los primeros que se sintió interpelado por el video en el que el psicólogo social de 87 años pide ayuda económica para sobrevivir y se comprometió a hacer una canción para colaborar. “Ahora necesito que los que fueron testigos de mi ayuda solidaria y quienes ven que eso es algo bueno, me puedan ayudar a sobrevivir económicamente”, pide Moffatt con total humildad frente a cámara en un material que rápidamente logró mucha difusión.

“Yo soy Alfredo Moffatt, trabajé toda mi vida aliviando personas con problemas psicológicos, a veces graves, en manicomios, en las villas miserias”, comienza el video y explica: “Ahora sería bueno pedir un poco de retribución, de ayuda a cambio de todo lo que alivié a los seres humanos lastimados”.

Moffatt es el fundador de la Escuela de Psicología Argentina, uno de los discípulos predilectos de Enrique Pichón Rivière, a quien acompañó hasta sus últimos días, trabajó junto al pedagogo brasileño Paulo Freire y dedicó su vida a brindar sus aportes en manicomios y sectores vulnerables. Creó Cooperanza en el Hospital Borda, en 1985, un espacio de talleres que unía el mundo intramuros con el exterior, del que salió, en 1991, la idea de “La Colifata”, el taller que llevó adelante Alfredo Olivera y que hoy es una radio que sigue en pie.

Moffatt también armó el Bancadero, un espacio de ayuda psicológica alternativa ubicado en el barrio porteño de Once y Las Oyitas en la Matanza: para brindar asistencia tanto económica como recreativa a los sectores más vulnerables. Y en situaciones de tragedia extrema como el incendio del supermercado "Ycuá Bolaños", ocurrido en Paraguay en el año 2004 o lo ocurrido en Cromañón, estuvo allí para brindar asistencia emocional a los familiares de las víctimas.

El video en el que pide ayuda fue una iniciativa de sus hijos, Luciano y Malena, que veían a su padre, que percibe una jubilación mínima, no llegar cubrir sus gastos. Afortunadamente, a pocos días de que circulara el pedido, Alfredo logró juntar el dinero suficiente para pagar el alquiler y eso ayudó a su ánimo, sobre todo, para continuar trabajando de lo que le gusta.

El psicólogo Fabio Lacolla también está abocado a la tarea de mejorar la situación de Moffatt a quien conoció en 1985, cuando estaba cursando en la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Tenía una hora libre y un amigo me dice ‘vamos a escuchar a Moffatt’. Moffatt en ese entonces tenía una cátedra libre, una cátedra libre quería decir que él entraba a la facultad veía un aula libre y se ponía a hablar”, cuenta Lacolla a PERFIL.

“Ese día daba una charla sobre psicopatología y me voló la cabeza porque no hablaba de los casos de Freud, si no que hablaba de los casos del hospicio, ese día lo conocí y nunca más me separé hasta el día de hoy´”, cuenta.

Pionero de la desmanicomialización

“Mofatt representa la excelencia como maestro, significa la insolencia, el poner el cuerpo”, subraya. “Alfredo es la oportunidad, como él dice, de que sin plata y sin permiso, meternos en los anillos de la marginalidad y trabajar desde ahí”, destacó Lacolla. “Es un desafío para mi profesión tener presente sus clases y sus ideas. Como él trató de ser pichoneano, yo trato de ser moffatteano”, agrega.

“Fue uno de los pioneros de la desmanicomialización acá en Argentina cuando ni siquiera se pensaba en salud mental”, remarca. “Moffatt escribió en 1974 Psicoterapia del oprimido que es un clásico, que, si lo leemos hoy, es absolutamente actual”, señala.

“Si bien tiene un bagaje teórico muy importante, también tiene un bagaje de la praxis, pocos tienen esa iluminación de poner en práctica, comunitaria y social, sus ideas. Me hace acordar a un poema de William Carlos Williams que dice ‘No ideas, solo las cosas’, me parece que ese fragmento refleja muy bien a Alfredo”, concluye quien fue compañero de Moffatt en iniciativas como El Bancadero y Cooperanza.

Fabio Lacolla junto Alfredo Olivera, Marcelo Percia de titular de la catedra de grupos II de la Facultad de Psicología de la UBA, Vicente Zito Lema, gran amigo de Alfredo y Carlos sica, “su mayor discípulo” darán una charla el próximo 4 de diciembre y la gente va a poder donar a través de la página de La Colifata. Esto va a ser a las 16 y a las 18 “los colifatos” van a ir a la casa de Alfredo para hacer una transmisión radial especial desde allí.

