En el pico de su crisis con Villarruel, Milei desayunó con Patricia Bullrich, severa crítica de la vice

Este domingo, en medio de su crisis con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei subió imágenes de un desayuno con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la primera y más dura crítica de la vice en ese jueves negro del Senado, pero al margen señaló " conversando sobre lo que será el camino a Octubre para defender los logros" y eso alentó las versiones sobre la posibilidad de que LLA lleve a Bullrich de candidata en octubre en las legislativas nacionales.

Siempre se indicó que, ante esa posibilidad, Bullrcih prefería quedarse en Seguridad, pero se sabe que en LLA las movidas electorales de "El Jefe" Karina Milei suelen ser ofertas "imposibles de rechazar", algo que ya pasó con el vocero Manuel Adorni en las legislativas porteñas.

"Aquí junto a @PatoBullrich en pleno desayuno conversando sobre lo que será el camino a Octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. VLLC!", expresó el Presidente a través de su cuenta oficial de X.

Por su parte, la titular de la cartera de Seguridad compartió la publicación del presidente libertario y agregó poco después: "Son tantos y tan profundos los cambios, que ningún embate podrá frenarlos".

"Con Javier defendemos ese rumbo frente a los de siempre, que quieren romper todo con tal de volver al poder. Nuestra respuesta para los argentinos de bien: más transformaciones, más libertad, más prosperidad. ¡Estamos en marcha! VLLC", añadió Bullrich, en su caso sin mencionar la palabra octubre

Recientemente, y luego de que el Senado aprobara los proyectos de ley de jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad y fondos a provincias dándole un golpe a la postura del Gobierno, Bullrich había sido ya durante la sesión y también luego, una de las más ferces críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, qque este sábado calentó la interna libertaria al punto de desafiar al propio Milei con algunas respuestas en redes, llamando a que si el Gobierno necesita ahorrar "lo haga en los viajes del presidente y los gastos de la SIDE"​.

"La Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir 'no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima porque no estaba convocada'. Punto. Esa es la discusión", había dicho Bullrich el pasado jueves y remarcó que la sesión no debió haberse llevado a cabo.

Horas después de la votación en el Congreso, continuó apuntando contra la vicepresidenta y añadió: "Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchnristas que lo que querían, como lo dicen todos los días, ver al Presidente subiéndose a un helicóptero".

