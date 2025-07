Luego de que el Senado aprobara los proyectos de ley de jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad y fondos a provincias, asestándole un duro golpe político al Gobierno Nacional, Patricia Bullrich volvió a cuestionar a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y le recriminó "que se ponga del lado de la gente": Este jueves en plena sesión ambas tuvieron un candente intercambio por redes sociales.

La Ministra de Seguridad encabezó un acto en Tres de Febrero junto a Diego Valenzuela esta mañana e insistió con la línea general que bajó de la administración libertaria respecto a lo que pasó en el Congreso: la sesión no debió haberse llevado a cabo. Horas después de la votación, no solo continuó con ese discurso sino también con las críticas a la Vicepresidenta de su espacio, quien rompió su relación con el presidente Javier Milei desde hace meses.

"Ayer la Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir 'no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima porque no estaba convocada'. Punto. Esa es la discusión", sostuvo Bullrich.

Este jueves, por X, la había acusado de ser cómplice del kirchnerismo, uno de los espacios que convocó la sesión que le dio un duro revés a Milei. "Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchnristas que lo que querían, como lo dicen todos los días, ver al Presidente subiéndose a un helicóptero", continuó la titular de Seguridad.

En defensa del Gobierno, Bullrich indicó que desde diciembre del 2023, cuando asumió La Libertad Avanza, 11.2 millones de personas salieron de la pobreza, la inflación bajó a menos del 2% mensual, se sacó el cepo y se logró superávit.

El cruce tuitero de Bullrich y Villarruel

"Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, fue el primer mensaje que, vía X, Bullrich le mandó a la Vicepresidenta este jueves mientras transcurría la sesión.

En un intervalo, donde le cedió la presidencia a Bartolomé Abdala, Villarruel redobló la apuesta: "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido".

"La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal", arremetió Villarruel.

Con ironía, la ex integrante del PRO continuó: “¿Qué pretendes tú, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente’?”. “Usted fue elegida para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos”, enfatizó, ligando nuevamente a Villarruel con los K.

