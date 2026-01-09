Entre el caos y la esperanza: cómo será la transición en Venezuela después de Maduro

Estalló una nueva situación en Venezuela y la región luego de la operación militar de EEUU bajo el mando de Donald Trump. Las posibilidades son muchas, de un estado fallido a un resurgimiento democrático. Lo analizamos junto a Andrei Serbin, analista internacional y director de Cries, en un streaming exclusivo para suscriptores de Perfil conducido por Agustino Fontevecchia, vicepresidente de Editorial Perfil.

¿Cuándo?

El martes 13 de enero a las 13:00 hs.

Sumate al Universo Perfil y accedé a periodismo puro para entender y decidir en tiempos de cambio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Suscribite ahora al precio más bajo del año y llevate 8 productos gratis: los 4 libros de Jorge Fontevecchia y 4 revistas históricas que marcaron época.

Además, participá para ganar una visita guiada a la editorial más grande de Sudamérica y llevarte un fragmento original del Muro de Berlín.

Suscribite al periodismo que otros no quieren que leas. https://mi.perfil.com/promo/contenido-dinamico