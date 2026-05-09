Faustino Oro hizo historia: ya es Gran Maestro a los 12 años

Faustino Oro volvió a hacer historia en el ajedrez mundial. Con 12 años, 6 meses y 26 días, el argentino consiguió en Italia la tercera norma que necesitaba para convertirse en Gran Maestro, el título más alto que entrega la Federación Internacional de Ajedrez. El logro llegó durante el Festival Internacional de Cerdeña, después de una victoria clave frente al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala en la octava ronda del torneo.

La marca lo ubica apenas por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien conserva el récord absoluto desde 2021, cuando obtuvo el título con 12 años, 4 meses y 25 días. Oro no llegó a superar esa cifra, pero desplazó al ucraniano Sergey Karjakin del segundo lugar histórico. El resultado vuelve a poner al ajedrez argentino en una conversación global y confirma el crecimiento de uno de los mayores talentos jóvenes del mundo.

Faustino Oro se consagró como el segundo Gran Maestro de Ajedrez más joven de la historia

La victoria que aseguró la norma

Oro necesitaba una actuación precisa en Cerdeña para cerrar su camino hacia el título. Venía de igualar frente al indio Leon Luke Mendonca, uno de los grandes maestros jóvenes más destacados del circuito, en una partida que lo dejó muy cerca del objetivo. La victoria ante Niedbala terminó de asegurar la norma que le faltaba.

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Después de ese triunfo, el argentino quedó con seis puntos en ocho rondas y mantuvo su invicto en el torneo. En la última ronda quedó emparejado con Ian Nepomniachtchi, exretador al título mundial y actual integrante de la elite internacional. Ese cruce terminó de consolidar la performance necesaria para que Oro completara el requisito final.

El certamen en Italia reunió a jugadores de alto nivel y volvió a exigirle al argentino medirse con rivales acostumbrados al circuito internacional. Durante el torneo, superó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Niedbala. También firmó tablas frente a los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Mendonca.

El camino hacia el título de Gran Maestro

La norma conseguida en Cerdeña fue la tercera de su carrera. La primera había llegado en septiembre de 2025, en el torneo Leyendas & Prodigios de Madrid. La segunda la obtuvo meses después en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en la Argentina.

Faustino Oro deslumbra en el Tata Steel Challenger y Garry Kasparov lo comparó con Messi

Con esas dos actuaciones, Oro había quedado a un solo paso del título y llegó a 2026 con la posibilidad de buscar incluso el récord absoluto. En el Aeroflot Open de Moscú tuvo una oportunidad concreta, pero una derrota en la última ronda ante Aleksey Grebnev lo dejó a medio punto de conseguirlo. En Cerdeña consiguió lo que se le había escapado en torneos anteriores.

El título de Gran Maestro era el paso que faltaba. Para alcanzarlo no alcanza con una buena actuación aislada, sino que se necesitan tres normas internacionales y superar el umbral de rating exigido por la FIDE. Oro ya había cruzado la barrera de los 2500 puntos de ELO clásico, por lo que la norma italiana completó el camino.

Un talento que ya venía rompiendo marcas

La marca no llega sola: Oro ya venía acumulando récords desde muy chico. En junio de 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia, con 10 años, 8 meses y 16 días. Ese logro lo instaló de manera definitiva entre los nombres que siguen de cerca los especialistas del ajedrez mundial.

El joven argentino ya había mostrado su valía ante la leyenda Magnus Carlsen

Su salto de popularidad también tuvo un momento fuera de los torneos presenciales. En 2024 derrotó al ex campeón mundial Magnus Carlsen en una partida online de ritmo bullet, un resultado que llevó su nombre a una audiencia mucho más amplia. Desde entonces, sus resultados empezaron a trasladarse también a competencias presenciales, con normas, rating clásico y actuaciones frente a jugadores consolidados.

En los últimos meses, Oro sumó torneos exigentes en Europa y en competencias organizadas por la FIDE. Su progreso técnico y mental llamó la atención por la velocidad con la que avanzó de una categoría a otra. A los 12 años, ya compite en mesas donde otros jugadores llegan después de una década de carrera profesional.

El segundo más joven de la historia

El registro histórico muestra el tamaño del logro. Abhimanyu Mishra sigue primero entre los grandes maestros más jóvenes, seguido ahora por Faustino Oro. Detrás aparecen nombres como Sergey Karjakin, Dommaraju Gukesh, Yagiz Kaan Erdogmus, Javokhir Sindarov, Praggnanandhaa Rameshbabu, Nodirbek Abdusattorov y Magnus Carlsen.

La presencia de Oro en esa lista lo coloca junto a jugadores que marcaron distintas etapas del ajedrez moderno. Algunos ya fueron campeones mundiales, candidatos al título o figuras centrales del circuito internacional. Para el argentino, el dato más fuerte es que llegó a ese grupo antes de entrar de lleno en la adolescencia.

El gesto de Garry Kasparov para el destacado ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años

Para el ajedrez argentino, el impacto también es enorme. El país tuvo grandes maestros, campeones nacionales, representantes olímpicos y figuras reconocidas, pero pocas veces un jugador tan joven concentró tanta atención global. Oro consiguió un logro que excede el récord personal y abre una expectativa inédita para el deporte ciencia nacional.

Una promesa que ya es realidad

La última ronda en Cerdeña ya no cambiará el dato central: Oro alcanzó el título que perseguía. Podrá completar el torneo frente a Nepomniachtchi con el objetivo principal cumplido y con una actuación que quedará entre las más importantes de su carrera. El resultado confirma que su crecimiento no depende de una sola partida ni de un golpe aislado.

A partir de ahora, el desafío será sostener su evolución dentro del circuito internacional. La precocidad ya lo metió en la historia; ahora empieza otra etapa, mucho más exigente. Con 12 años, Faustino Oro ya es Gran Maestro y ocupa un lugar entre los prodigios más precoces de la historia del ajedrez.

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