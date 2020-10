Los hermanos Etchevehere y su madre Leonor celebraron el fallo: "Triunfó la ley y la Justicia"

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere y su madre Leonor se mostraron conformes con el fallo de la jueza entrerriana María Carolina Castagna y aseguraron que esperarán afuera del campo "hasta que salga el último usurpador".

"Triunfó la ley, triunfó la justicia. Es muy importante no perder la calma en estos momentos y ser mesurados y poder esperar el fallo judicial", sostuvo el ex ministro macrista, quien estuvo acompañado esta mañana por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Asimismo, Etchevehere pidió que "este caso sirva para que la gente vuelva a confiar en la Justicia y el derecho". "Vamos a estar afuera hasta que salga el último usurpador y poder ingresar en nuestra casa", aseguró.

Leonor Etchevehere, por su parte, señaló que "acaba de concluir una aventura política consensuada por el Gobierno Nacional, el señor Grabois y el Gobierno provincial".

La Justicia ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere del campo "Casa Nueva"

"Nunca me voy a olvidar que el Gobierno Nacional y el de la provincia de Entre Ríos, que nos matan con los impuestos, usaron a mi hija para meterla en esta aventura", manifestó la madre de los hermanos Etchevehere.

Y concluyó: "Dolores va a salir de una manera pacífica, es una mujer inteligente. El conflicto se va a solucionar, vamos a comer un asado todos juntos".

Por su parte, Dolores Etchevehere manifestó que no saldrá de las tierras y remarcó que la van a tener que sacar muerta. "No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta", indicó la ministra en declaraciones televisivas.

Además, afirmó: "Una vez más, la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví en estos 11 años de calvario".

"Cada vez que trato de ejercer mis derechos hereditarios, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos y acepta sus órdenes", concluyó.

J.D. /