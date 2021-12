India: Monos asesinaron a 250 cachorros de perros por "venganza"

Una guerra entre monos y perros en la India terminó con una "venganza" que dejó como resultado al menos unos 250 cachorros de perros muertos, según informó el medio local India Head News.

Se dio a conocer a través de vecinos que los monos llamaban la atención de los cachorros, los capturaban, los subían a las copas de los árboles o a lugares altos y los dejaban caer al vacío, provocándoles una muerte instantánea.

Qué pasó en India y por qué hablan de "asesinatos por venganza"

Este hecho ocurrió en el estado de Maharashtra. Allí los vecinos de la aldea de Lavool informaron de una violenta disputa entre monos y perros, lo que habría iniciado luego de que los últimos mataran a un pequeño simio que pertenecía a la manada. Desde allí iniciaron los "asesinatos por venganza".

Los aldeanos de la aldea de Lavool, Maharastra, denunciaron a los animales al departamento forestal. Crédito: Soumyabrata Roy / NurPhoto / REX / Shutterstock

Los vecinos confesaron que no ha habido ningún pequeño perro que se salvara de los ataques de los monos, y que este motivo los llevó a organizarse para preservar a sus propias mascotas. A partir de ese momento, se incrementaron los ataques de estos animales a vecinos del pueblo de Lavool y alrededores; muchos nenes llegaron incluso a sufrir mordidas cuando se dirigían a sus escuelas.

En diálogo con la agencia de noticias india ANI, un funcionario de la oficina del distrito sostuvo que no se puede aseverar que el animal actúe por fuera de su instinto: "Se dice que esto (la matanza de un mono bebé por perros) enfureció a los monos que en represalia están matando a los cachorros de perros según los residentes locales. Pero no tenemos ninguna prueba que respalde esta teoría. Es un comportamiento animal y no podemos determinar por qué se comportan así".

Hay dos monos capturados

Dos monos acusados de los asesinatos fueron capturados, según confirmó el departamento forestal local. El oficial forestal Sachin Kand aseguró a medios locales: "Dos monos involucrados en la matanza de perros han sido capturados por un equipo del departamento forestal de Nagpur en Beed". Se informó que ambos serán liberados en un bosque cercano.