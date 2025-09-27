La tapa de Diario PERFIL del sábado 27 de septiembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.072 del Diario PERFIL, de este lluvioso sábado 27 de septiembre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Se activa el ‘plan platita de reservas’ con fondos frescos y apriete del cepo. El beneficio a las agroexportadoras brindó al Gobierno una ganancia extraordinaria de US$ 1.500 millones, mayor a lo que podría haber conseguido tras una eventual devaluación poselecciones. A eso se suman restricciones con el dólar que impiden la realización del “rulo” con las divisas. El Gobierno entra en la lógica Bessent.

Víctimas (no solo del narco). Ayer fueron inhumados los restos de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi. Estupor ante un triple crimen que también describe a una sociedad en crisis.

Laboratgorios, constructoras y financieras: los principales aportantes a La Libertad Avanza.

Milei tuvo un error autoinfligido con el tema retenciones cero para pocos.

Sandra Pettovello subejecutó 200 programas destinados a ítems sensibles.

Reunión cumbre. La cita entre Scott Bessent y Kristalina Georgieva fue clave para destrabar el apoyo de EE.UU. al Gobierno.

Netanyahu en la ONU: “No nos suicidaremos”. Habló sobre la situación en Gaza y rechazó la creación de Palestina como estado.

Apelación. Argentina inició el proceso para evitar un pago de US$ 16 mil a Burdford Capital en los Estados Unidos.

Rabia controlada. Aumentan las mordeduras de perros, pero gracias a la prevención no hay más casos en la Argentina.

Dolores Fonzi. La película Belén, que dirigió la actriz, puede ganar hoy en San Sebastián. También es precandidata para el Oscar.

La hija trans de Musk es modelo. Vivian Wilson, “malquerida” por su padre.

Deportes

Gallardo sufre el karma de las segundas partes.

Faustino Oro, el Messi del ajedrez que hace historia.

Partido clave de Los Pumas con Sudáfrica, y sueñan con sumar gloria.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Anne Krueger, Ares, Gamerro, Broder, Curia, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

