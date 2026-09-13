La tapa del Diario PERFIL del domingo 13 de septiembre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.173 del Diario PERFIL, de este domingo 13 de septiembre de 2026, un número acompañado por cuatro suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Hay récord de jubilados que vuelven a trabajar o se endeudan para comer. Casi la mitad de los pasivos comprometidos recurrió a entidades no bancarias, el nivel más alto en los últimos seis años según registros del Banco Central. La mora de ese grupo etario creció 157% entre agosto de 2024 y julio de 2026. La mayoría de los créditos se destina a pagar medicamentos, alquileres y alimentos. En paralelo, aumenta la participación de los adultos mayores en el mercado laboral, con más de la mitad de ellos en la informalidad.

Pablo Echeverría y Robert Citrone, los mayores beneficiarios de la timba financiera de Caputo y Milei. Son amigos del ministro de Economía y obtuvieron grandes ganancias por replicar las inversiones del Gobierno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La reelección indefinida de los Intendentes podría decidirse en la Corte.

Con el Papa. Una delegación de la CGT visitó a León XVI y le entregó un informe sobre la crisis social.

Slavoj Žižek: las locuras de Estados Unidos e Israel.

Tensión por Malvinas: Trump quiere mediar para evitar un “desastre” y los kelpers están desilusionados con Milei.

El caso Master y la trama de corrupción que jaquea las elecciones en Brasil.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Branko Milanovic, execonomista del Banco Mundial de paso por Buenos Aires.

Trump. Una serie de posteos disparatados en su red social pone en duda la estabilidad cognitiva del presidente de los EE.UU..

Redes. El furor de los 80 y la nostalgia generacional invadieron Instagram: volvieron los peinados voluminosos y los colores estridentes.

Premios Perfil 2026. Una vez más se entregaron los galardones divididos en doce categorías a personalidades destacadas.

River ganó en Tucumán su tercer partido consecutivo.

Escriben en esta edición:

Calvo, Cereijo, Fara, Castro, Duran Barba, Balza, Graña, Burgueño, Lloret, González, Piro, Giacomini y J. Fontevecchia.

HB

