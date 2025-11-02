La tapa del Diario PERFIL del domingo 2 de noviembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.083 del Diario PERFIL, de este domingo 2 de noviembre de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos y Diseño & Decoración:

Día de furia: Kicillof y Macri lanzan duros mensajes al gobierno de Milei. Los cambios en la Jefatura de Gabinete y la incertidumbre sobre el nuevo rol de Santiago Caputo hablan de heridas internas que ni el triunfo ni el apoyo de la gestión de Trump curaron. En ese contexto, un tuit del líder del PRO y una carta del gobernador de PBA se refirieron a decisiones inoportunas y falta de institucionalidad.

La verdad de la milanesa. El expresidente se fue decepcionado de Olivos. Ayer manifestó su desacuerdo con la salida de Francos: “Nombraron a alguien sin experiencia”, dijo sobre Adorni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el último mes de la campaña, la canasta de alimentos subió hasta un 3,3%.

Sede de todas las batallas. La Legislatura de PBA será la base de operaciones de las peleas peronistas.

Jujuy y su cielo, elegidos como centro mundial del turismo astronómico.

Río de Janeiro. La masacre en las favelas de la ciudad carioca pone en evidencia una serie de redes globales del narco y el blanqueo.

Nuevo defensor de los lectores. Desde hoy, Fernando Ruiz escribe su columna: los medios reflexionan sobre sí mismos.

‘Periodismo puro’. Jorge Fontevecchia entrevista a Roberto Frenkel, referente del pensamiento económico heterodoxo.

India es el país en el que se trabaja más horas por semana.

Las calles porteñas renovaron una vez más su Orgullo.

Abel Pintos, ‘30 años en imágenes’. Un libro que cuenta la carrera del artista.

Di Carlo ganó las elecciones de River. Amplio triunfo de un oficialismo que renovó.

Duelo de argentinos en España. El Aleti del Cholo goleó al Sevilla de Almeyda con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Calvo, Costa, Duran Barba, Varoufakis, Haime, Heller, G. González y J. Fontevecchia.

HB