La tapa del Diario PERFIL del domingo 31 de agosto de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.065 del Diario PERFIL, de este domingo 31 de agosto de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos y Diseño & Decoración:

LLA se queda sin ejes de campaña a una semana de las elecciones. El combo economía, audios y apatía generalizada desató una tormenta perfecta previa al voto en provincia de Buenos Aires. La falta de dominio de la agenda tuvo su epicentro en la filtración de la voz de la hermana del Presidente capturada en su propio despacho. A eso se suma el desafiante paquete de leyes en el Congreso.

Contrataque oficial: si la tocan a Karina... El Gobierno denunciará una “violación a la intimidad” de la secretaria general de la Presidencia. Francos habló de una situación “sin precedentes” .

Kicillof. La oposición empieza a entusiasmarse ante el nuevo escenario.

Mercados preocupados porque el Tesoro vende dólares para atenuar la suba.

La Justicia le ordena a Luis Caputo que informe sobre la deuda con el FMI.

Voluntarios del Hospital Ricardo Gutiérrez restauran su patrimonio cultural.

“Periodismo puro”. Fontevecchia conversa con el politólogo e historiador hongkonés Steve Tsang sobre geopolítica e ideas.

Bolsonaro, enfermo. Está frente a un cuadro en el que no desea salir ni alimentarse, que debilita seriamente su salud.



Pantallas, solo para educar. A un año de la restricción de celulares en las escuelas porteñas, los alumnos dicen no aburrirse.

Bad Bunny lleva US$ para su Puerto Rico. Hará más de 20 recitales con récito económico.

Danny Scavino, el caddy con más poder. A pedido de Trump, controla la Casa Blanca.

Floja clasificación y quejas contra otros pilotos: Colapinto se mostró furioso en Países Bajos

El exbarrabrava Alan Schlenker pide anular una de sus condenas.

San Lorenzo - Huracán: cero grande para el clásico más barrial.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, Fidanza, Costa, Duran Barba, Castro, Heller, Lloret, García, G. González y J. Fontevecchia.



