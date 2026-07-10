La tapa del Diario PERFIL del sábado 11 de julio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.154 del Diario PERFIL, de este sábado 11 de julio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

La reforma del Banco Central de Milei supera lo que pide el FMI. El plan pretende la independencia definitiva de la entidad y duras penas para quienes financien el déficit con emisión monetaria. Busca sorprender a Kristalina Georgieva y su gente, que visitarán la Argentina este mes, con una reforma que sobrepase con creces las recomendaciones clásicas del organismo financiero. El Presidente se inspira en un libro de teoría económica libertaria: “La inflación como delito”, de Ricardo Manuel Rojas.

El Gobierno le abre la puerta y Musk desembarca con Tesla. A fuerza de beneficios fiscales, la empresa de autos eléctricos del magnate está a punto de llegar al país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

García Cuerva pide mayor justicia social. “No se trata solamente de equilibrio fiscal”.

Más allá de la foto de Tucumán, crecen las demandas de los gobernadores.

Máximo Kirchner: la pelea con Axel Kicillof no tiene vuelta atrás más allá de acuerdos electorales.

Los negocios del dueño del Inter Miami que le ganó a Rocca en Vaca Muerta. Jorge Mas se quedó con una licitación clave

Estados Unidos coordina una acción contra el “terrorismo de extrema izquierda”.

Peter Thiel dejó la Argentina para ir al mayor cónclave de CEOs en EE.UU.

Transición. En Colombia, Gustavo Petro, luego de hablar con Lula da Silva, se comprometió a un traspaso pacífico de gobierno.

Femicidio. Finalmente, se esclareció el brutal asesinato de Mercedes Errapán. Los detalles de una investigación escalofriante.

Colegios. El Buenos Aires y el Pellegrini activaron protocolos ante la aparición de fotos de alumnas modificadas por IA.

Houellebecq. El escritor vuelve a su tono apocalíptico: sacudió a la sociedad francesa luego de expedirse contra la eutanasia.

España y Francia, semifinal europea en el Mundial 2026. La Roja venció por 2 a 1 a Bélgica.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Piro, Stolbizer, Debeljuh, Guebel, Link, Medina, Kohan, Thomé, Haime, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

