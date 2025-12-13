La tapa del Diario PERFIL del sábado 13 de diciembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.094 del Diario PERFIL, de este sábado 13 de diciembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Caputo busca dólares urgentes para esquivar un default técnico en enero. Logró cubrir el vencimiento del 9 de julio, pero sigue sin reunir los dólares para afrontar el pago clave del 9 /1/ 26. El Gobierno debe obtener unos US$ 8.400 millones en 2026 solo por la deuda reestructurada en 2020. Apuesta a cerrar un préstamo con bancos internacionales e impulsar privatizaciones. Alerta en los mercados.

El tour de la gratitud: comenzó la campaña permanente. El Presidente hizo su rutina: cantó, repartió saludos y autógrafos, y agradeció por “el acompañamiento”. La visita fue el primer punto del recorrido federal.

Terminator. El ministro Sturzenegger ganó la interna e impuso la reforma laboral más dura.

Planean desviar aportes de anses para financiar el fondo de asistencia laboral.

Una nueva planta química sobre el río Uruguay suma tensión en la región.

De superacción. Quién es Bryan Stern, ex de las fuerzas especiales y jefe del comando que “extrajo” a Corina Machado de Venezuela.



Obras de arte. El robo, una tendencia en Gran Bretaña, Francia y Brasil, protagonizado por ladrones muy poco refinados.

Gripe europea. Alertan por el creciente brote que se expande sin freno. Comenzaron a sugerir medidas voluntarias de aislamiento.

Correligionarios. La UCR eligió a un joven de 36 años como presidente para transitar una de sus crisis más profundas.

EE.UU. apunta contra el tráfico de petróleo para debilitar a Maduro.

Mario Rapoport, sobre la gestión Milei. “Sigue el programa de la dictadura”.

Las fotos privadas del proxeneta Jeffrey Epstein.

La final que esta noche hará justicia. Racing y EStudiantes esta noche definen el Clausura, desde las 21 en Santiago del Estero.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, Curia, García, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Haime, A. López, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

