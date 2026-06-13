La tapa del Diario PERFIL del sábado 13 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.146 del Diario PERFIL, de este sábado 13 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

El PRO le exige a Milei que pida la renuncia de Adorni o que lo despida. El partido de Mauricio Macri le marcó la cancha a Milei: le solicitó que defienda el cambio, no a Adorni. El escándalo por la declaración jurada del ministro coordinador no para de escalar. A las críticas se sumaron, desde Córdoba, Juan Schiaretti; y, desde Santa Fe, Gisela Scaglia. El cerco se estrecha. En el partido oficialista, el gabinete y la mesa política tampoco hay dirigentes dispuestos a defender al funcionario cuestionado.

El “operativo limpieza” de Bettina. Elimina de su sitio clientes vinculados al Estado y contribuye a “ordenar” el patrimonio de su marido, que no presentó el anexo con los bienes de ella en la DDJJ.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los dólares del pen drive: una fortuna en Bitcoins que todavía no cierra.

Bullrich. El Senado está en ebullición, y crece la presión sobre la jefa del bloque de LLA.

La Universidad es la institución mejor valorada por la sociedad.

Trump. Festejó sus 80 años con una millonaria pelea de artes marciales mixtas, en un evento que pagará la propia UFC.

Agostina. La causa tiene ya tres detenidos y la autopsia reveló el abuso sexual y la asfixia mecánica. Aún queda mucho por elucidar.

Basura espacial. Un equipo de la Universidad de La Plata y de la Conae presentó un sistema para predecir impactos en la región.

Martin Scorsese. El célebre director está enfrentado con los sindicatos de Hollywood por el uso de la inteligencia artificial.

Musk se convierte en el primer billonario. Con la salida a la Bolsa de SpaceX.

Juana Tinelli acusó al exnovio por violencia. Luego, se negó a ser revisada por el SAME.

Mundial 2026

Canadá y Estados Unidos tuvieron sus propias ceremonias inaugurales.

Avanzan las causas y Chiqui Tapia tendrá un Mundial entre estadios y tribunales.

Escriben esta edición:

Curia, Burgueño, Castillo, Ares, Stolbizer, Link, Kohan, Haime, López, Vázquez, Bossio, Helman y J. Fontevecchia.

HB

