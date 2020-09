Lázaro Báez ya estaría cumpliendo prisión domiciliaria: el lugar se mantiene en reserva

Luego de los incidentes que se produjeron en el barrio privado de Pilar por la llegada de Lázaro Báez para que cumpla la prisión domiciliaria, el empresario ya estaría cumpliendo su arresto domiciliario en un lugar que se mantiene en reserva para que no se vuelvan a producir inconvenientes con los vecinos.

Mientras todas las miradas estaban en la protesta de la Policía Bonaerense y los anuncios del presidente Alberto Fernández, la Justicia se movió en silencio y, según informó las agencias Télam y NA mediante fuentes judiciales, logró llevar a Báez al arresto domiciliario. El domicilio secreto fue propuesto a las autoridades por los abogados de Báez.

En medio de distintas versiones, en el barrio porteño de Belgrano, se llevaron adelante cacerolazos en la intersección de las calles La Pampa y O´Higgins como protesta a la posibilidad de que Lázaro Báez cumpla la prisión domiciliaria en esa zona, porque su hijo Martín Báez tiene allí un departamento.

También trascendió que podría irse a Pinamar, pero son todas especulaciones, ya que no hay una información oficial. Báez fue retirado camuflado del Penal de Ezeiza en un vehículo particular para no llamar la atención, en lugar de hacerlo en un rodado del Servicio Penitenciario Federal (SPF).



Esta medida se tomó luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El TOF 4 dispuso "hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez", al acatar una resolución en ese sentido de la Cámara Federal de Casación Penal emitida horas antes, pero ante la imposibilidad de entrar a su casa el empresario fue remitido nuevamente al Penal de Ezeiza para que pernocte allí.

Báez salió al atardecer del día lunes de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido desde abril de 2016, para ir a un domicilio fijado en un country de la ciudad bonaerense de Pilar, con monitoreo del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Después de la notificación de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. En una caótica situación, los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.

Poco antes los abogados del empresario sureño también fueron rechazados y tuvieron que irse después de las airadas protestas, que incluyeron en ambos casos el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.

Finalmente, frustradas las intenciones de ingresar por la entrada principal y por otra de servicio, el utilitario con Báez se retiró del complejo de Pilar.

