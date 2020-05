Libre de coronavirus, Santa Cruz habilita restaurantes y caminatas

Roberto Torres, desde Santa Cruz

El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz confirmó lo que la provincia esperaba con ansias: que no hubieran más pacientes internados con coronavirus, ya que de los 49 casos registrados en todo el territorio desde el inicio de la pandemia, todos han recibido el alta definitiva y se convirtieron en casos recuperados de COVID-19.

Desde hace 24 días, Santa Cruz no registraba casos nuevos de coronavirus, y las autoridades sanitarias aspiraban a que los pocos casos internados, pudieran negativizar tras dos muestras, para lograr que la curva arrojara resultado cero. Eso se logró este viernes 22 de mayo por la tarde, tras las últimas 6 altas definitivas de pacientes que finalmente se recuperaron del virus.

El Ministro de Salud y Ambiente, doctor Juan Carlos Nadalich se refirió a la favorable situación epidemiológica de la provincia y sostuvo "estamos con el alta definitiva de los 49 casos que fueron positivos y eso produce una gran alegría. Esto significa que los 49 casos ya han tenido las dos respuestas negativas en laboratorio por lo tanto no hay casos activos en la provincia de Santa Cruz".

"Tenemos procesos de la detención de casos en personas que han tenido sintomatología y otra cosa es la perspectiva de las características de la distribución del virus en una población. Por eso no tenemos que bajar los brazos en este sentido, porque que tengamos las altas no quiere decir que no exista ninguna posibilidad de contagio en la provincia".

"Tenemos que mantener las medidas y acostumbrarnos a que sean un hábito, más allá de que hoy no tengamos casos" aseveró Nadalich que remarcó "sobre todo porque se están registrando ingresos a la provincia de santacruceños que están regresando a casa".

El temor de la máxima autoridad sanitaria no es infundado. En la última semana por vía aérea y terrestre, retornaron al territorio casi 1.500 santacruceños, y todos se encuentran en cuarentena obligatoria. Además, están previsto nuevos operativos de repatriación para la semana entrante, incluso de ciudadanos que quedaron varados en ciudades de Chile, como Punta Arenas, Puerto Natales y El Porvenir.

El área de Magallanes en el vecino país tiene un complejo escenario, con 725 contagios y 11 muertos. A pesar de ello, hace una semana las autoridades chilenas decidieron levantar la cuarentena y habilitar actividades. Según informó el Jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, serán 66 los santacruceños que la próxima semana serán repatriados por el Paso de Integración Austral de Monte Aymond, el paso fronterizo que limita al sur con las mencionadas ciudades de Chile, en un operativo de "encapsulamiento sanitario" para traer de regreso a ciudadanos que desde hace más de 60 días esperan volver.

Nadalich considera que el eje de los controles debe estar enfocado en los santacruceños que están volviendo, algunos de ellos de zonas con proliferación del virus. "Cada pasajero es en sí un riego potencial, por eso debemos tomar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar una propagación y sobre todo, perder la buena situación epidemiológica que tiene la provincia" sostuvo.

Sólo 6 de las 15 ciudades que integran la provincia de Santa Cruz registraron casos de coronavirus: 34 en El Calafate, 6 en Río Gallegos, 6 en Caleta Olivia, 1 en Puerto San Julián, 1 en Pico Truncado, y 1 en Puerto Santa Cruz. Todos ellos recibieron el alta definitiva.

Habilitaciones. La gobernadora Alicia Kirchner firmó este viernes, el Decreto 574/20 por el cual permitirá desde el próximo martes 26 de mayo, la apertura de confiterías, restaurantes y el desarrollo de distintas actividades al aire libre, como caminatas y salidas en bicicletas por un hora entre las 11 y las 16 horas.

"En función del informe de evolución epidemiológico emitido por la autoridad sanitaria provincial que indica que desde el día 27 de abril del corriente año, la Provincia no presenta casos positivos de COVID-19, y que el período de duplicación de casos es de más de 29,7 días, resulta factible avanzar en la apertura progresiva de otras actividades productivas de manera controlada y bajo los protocolos sanitarios adecuados, respetando los requisitos exigidos por la autoridad nacional" señala en sus argumentos el instrumento legal.

El funcionamiento de las confiterías y restaurantes deberá cumplir con:

Máximo de la capacidad del local establecida por protocolo sanitario, con una distancia mínima de dos metros entre personas, sin habilitación de barra.

establecida por protocolo sanitario, con una distancia mínima de dos metros entre personas, sin habilitación de barra. Horario segmentado y limitado hasta las 20 para restaurantes, confiterías y hasta las 21 para la modalidad delivery y take away (comidas para llevar).

Por otra parte, en su artículo 2 el Decreto 574/20 establece que "en beneficio de la salud y bienestar psicofísico de las personas, se permitirán actividades deportivas individuales y al aire libre en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, que no requieran equipamiento o que cuyo equipamiento sea personal, tales como caminata, equitación, golf, running, montañismo y ciclismo, entre otras de similares características".

Al respecto, se deja en claro que las actividades habilitadas deben realizarse al aire libre, en horario diurno con una duración máxima de una hora por día, entre las 11 y las 16. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre deportistas no menor a dos metros.

En ningún caso se podrán realizar aglomeraciones de personas, y las actividades que las mismas deberán realizarse con tapabocas. Tampoco se podrá acceder a plazas y parques de cada jurisdicción.

El nuevo decreto provincial también especifica que se exceptúa de la autorización referida en el artículo 2 a las personas que hayan regresado de áreas de circulación viral en los últimos catorce días, casos sospechosos de COVID-19 y eventualmente los contactos estrechos de estos últimos.

