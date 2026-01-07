Este 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de los Tamagotchi, las icónicas mascotas virtuales creadas en Japón que marcaron a una generación y que hoy vuelven a causar furor en todo el mundo. Bandai Namco, su fabricante, confirmó que ya se vendieron más de 100 millones de unidades desde su debut en 1996, impulsadas en gran parte por el reciente interés de la Generación Z, la nostalgia de los adultos y una fuerte revalorización de lo retro.

Lejos de quedar como un simple recuerdo de los años noventa, los Tamagotchi se transformaron en un fenómeno cultural que atraviesa edades, modas y tecnologías. En la actualidad, son considerados tanto un juguete como un accesorio de moda o un objeto de culto, con diseños renovados, pantallas a color y conexión wifi, pero sin perder la esencia que los hizo famosos: cuidar a una mascota digital para que no muera.

Para celebrar el aniversario, Bandai Namco inauguró este miércoles una gran exhibición en Tokio que recorre toda la historia del producto, desde el primer modelo en blanco y negro hasta las versiones más sofisticadas. La muestra se convirtió rápidamente en un atractivo turístico y en un punto de encuentro para fanáticos de distintas generaciones.

El impacto del Tamagotchi también se refleja en los números, ya que la empresa aseguró que sus ventas se multiplicaron por siete desde 2019, sin contar la línea de videojuegos. En un contexto dominado por las redes sociales y las pantallas, la pequeña mascota digital volvió a instalarse como una alternativa lúdica y emocionalmente significativa.

De los años noventa al furor actual: por qué los Tamagotchi volvieron a ser tendencia

Los Tamagotchi, cuyo nombre surge de la combinación de las palabras japonesas “tamago” (huevo) y “uotchi” (reloj), nacieron como un experimento simple: una mascota virtual que necesitaba ser alimentada, curada y limpiada para sobrevivir. Con el paso del tiempo, ese concepto básico se convirtió en un ícono de la cultura pop.

Según datos oficiales de Bandai Namco, casi la mitad de los Tamagotchi vendidos en estas tres décadas se comercializaron en Japón, mientras que un 33% corresponde a América y apenas un 2% a países de Asia y el Pacífico.

Un local de Tamagotchi en Tokio, Japón.

En los últimos años, además, los Tamagotchi se volvieron un accesorio de moda entre adolescentes y jóvenes. En barrios como Harajuku, en Tokio, es habitual verlos colgados de mochilas, carteras o pantalones, como parte del look. “Es muy nostálgico y lindo. Como una estética linda de los 2000”, contó a la AFP Rafaela Miranda Freire, una turista brasileña de 15 años que recorría la zona con su madre.

La joven reconoció que no todos sus amigos se sienten atraídos por este tipo de juguetes. “A algunas personas de mi edad simplemente no les gusta o les parece infantil”, admitió, aunque destacó que puede ser una alternativa positiva frente al uso constante del celular. “Está bien. Simplemente dejas el teléfono y aprecias las pequeñas cosas de la vida”, expresó.

Esa mirada se repite en muchos padres, que buscan que sus hijos vivan la experiencia que ellos tuvieron. Justin Piasecki, un guionista estadounidense de 41 años que estaba de vacaciones en Japón, contó que compró Tamagotchis para sus dos hijas de cuatro y seis años. “Básicamente ya tienen un título en informática en Tamagotchi a estas alturas”, bromeó, y añadió: “Pensé que tendría que enseñarles cómo hacerlo, pero ahora ellas me están enseñando a mí”.

El valor simbólico del juguete también fue reconocido por la industria. El año pasado, el histórico minorista británico Hamleys incluyó al Tamagotchi en su lista de los 100 mejores juguetes de todos los tiempos, junto a clásicos como Lego y el cubo de Rubik, consolidando su lugar en la historia del entretenimiento.

Exposiciones, recuerdos y nuevas tecnologías: el presente y el futuro de las mascotas virtuales

La exposición por los 30 años de Tamagotchi en Tokio comienza con un recorrido que atraviesa un gran huevo blanco y continúa por distintas instalaciones interactivas donde los visitantes pueden sacarse fotos y jugar con modelos de diferentes épocas. Una de las salas más visitadas es la que repasa la evolución del juguete, desde las pantallas monocromáticas hasta los dispositivos actuales con conectividad.

Los Tamagotchi hicieron su debut en 1996.

Entre los visitantes se repite la emoción. Yumeho Akita, una joven japonesa de 25 años, recordó su infancia al ver los modelos antiguos. “Realmente quería uno y finalmente conseguí uno, así que lo quise y lo cuidé con mucho esmero”, contó, y agregó: “Lo tuve durante varios meses y me acompañó en muchas etapas”.

La vigencia del concepto también se refleja en nuevas propuestas tecnológicas. En el CES 2026 se presentó Sweekar, una mascota virtual con inteligencia artificial que, si bien no es un Tamagotchi oficial, recupera su espíritu con tintes futuristas. Este dispositivo puede “sentir el tacto”, reconocer la voz de su dueño y recordar datos personales como el nombre o el color favorito.

Según sus desarrolladores, el Sweekar tiene estados de ánimo como feliz, enojado o somnoliento, y atraviesa etapas de crecimiento similares a las de un Tamagotchi clásico: huevo, bebé, adolescencia y adultez. “Necesita tu cariño, como una mascota de verdad”, aseguran desde la empresa Takway.Ai, que utiliza una combinación de Gemini y ChatGPT para su funcionamiento.