Luis Brandoni apuntó a Cafiero por el Vacunatorio VIP: "Cree que es impune, pero no"

Luis Brandoni, actor y militante de la Unión Cívica Radical, habló tras recuperarse de de coronavirus y se refirió a la polémica por el “Vacunatorio VIP”. Dijo que el el Gobierno “ha perdido la vergüenza” y apuntó contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por decir que se trataba de "un invento de los periodistas": “Cree que es impune, pero no va haber tal impunidad”, opinó.

“Los más altos funcionarios del Gobierno nacional han perdido la vergüenza del todo. No tengo palabras para explicar esto porque están jugando con la vida de la gente. Es algo incalificable. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo”, sostuvo el actor en diálogo con Daniel Santa Cruz por La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Para Brandoni, “desde el advenimiento de la democracia no se ha visto una cosa igual”. “A pesar de que tuvimos muchos escándalos, como las privatizaciones de todas las empresas del Estado, que fueron un escándalo, no llega a esto porque acá está en juego la vida de la gente”, consideró el actor, uno de los artistas referentes de Juntos por el Cambio.

En palabras de Brandoni, lo sucedido con las vacunas que generó la salida del ministro Ginés González García “bate todos los récords”. “Ellos privilegian a algunos amigos en desmedro de la posibilidad de que alguien se muera por no poder tener la vacuna, porque además las vacunas no sobran”, opinó.

El actor apuntó además a los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de que dijera que el “vacunatorio VIP” era un “invento de los periodistas”. “El jefe de Gabinete no tiene idea de lo que está diciendo. Hace ya más de un año que no tiene idea de las cosas que dice, no tiene noción de las cosas que dice”, sostuvo. Y agregó: “Cree que es impune, pero no va a haber tal impunidad, por lo menos por parte de la sociedad argentina”.

Respecto del peronismo, Brandoni cuestionó que “no tiene vocación democrática”. “No la tuvo nunca desde el año 45 hasta ahora y no la va a tener, no la va a adquirir”, planteó. “Cree que la sociedad le debe a ellos todo, pero esto se va a terminar de la mejor manera, porque la sociedad argentina no está dispuesta a dejarse atropellar una vez más”, finalizó.

