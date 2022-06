Milei salió a responder las acusaciones de Carrió: "Vuelve a demostrar su falta de escrúpulos"

En respuesta a las graves acusaciones que hizo Elisa Carrió, comparándolo con Hitler, el diputado libertario Javier Milei salió a contestar y señaló que la titular de la Coalición Cívica "vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de recuperar algo de la centralidad que supo tener". El nuevo roce entre ambos significó otra vuelta de tuerca al que había iniciado la misma Carrió cuando estuvo reunida con Gerardo Morales en Jujuy, ocasión en la que afirmó "si votás a (Javier) Milei, votás a un genocida”.

Milei "sabe mucho de economía, y no sabe nada de nada más", dijo Carrió en declaraciones radiales, pero luego afirmó que el legislador de La Libertad Avanza "no tiene equilibrio emocional" y por eso "si llegara a Presidente puede ser Hitler o peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza".



Esas afirmaciones de Lilita provocaron la réplica inmediata del economista: “Carrió y una parte de Juntos por el Cambio apelan nuevamente a herramientas difamatorias con el objetivo de ensuciar a sus adversarios políticos. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora lo hace una de sus referentes", advirtió Milei.

Elisa Carrió habló de Milei: "Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa"

El enfrentamiento siguió luego en las redes sociales: la cuenta de Twitter de La Libertad Avanza publicó un posteo con una foto de Néstor Kirchner y "Lilita": "La señora @elisacarrio apoyó a Néstor Kirchner en 2003. Esa mancha no se borra nunca más", twittearon.

La señora @elisacarrio apoyó a Nestor Kirchner en 2003. Esa mancha no se borra nunca más. pic.twitter.com/oxnNjzLffo — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) June 16, 2022

"Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener", se defendió Milei de las acusaciones de su adversaria.

Elisa 'Lilita' Carrió: “Los hijos de Cristina Kirchner hoy terminan votando por Milei”

Por otra parte, el libertario recordó que las declaraciones de Carrió desconocen la regulación del IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), tratado internacional (convalidado por Argentina) que apunta contra la negación y distorsión del Holocausto.

El eje de la discusión se remonta a la controvertida posición de Milei en torno a la venta de órganos. Carrió se sumó al debate y fijó una posición contraria a la del economista, a quien acusó de "genocida":

Frente a esto, Milei reforzó sus críticas contra la dirigente de Juntos por el Cambio: "Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema", consideró.

