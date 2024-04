Nicolás Pachelo rompió el silencio tras la condena a perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce y negó haber asesinado a la socióloga. En una entrevista brindada desde el penal de La Plata, el condenado apuntó contra la familia de la víctima e hizo especial hincapié en Carlos Carrascosa, a quien acusó de haber instalado “la teoría del accidente”.

En diálogo con Telenoche (Eltrece), Pachelo respondió “no, por supuesto que no” cuando le preguntaron si había matado a María Marta el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar en el que ambos vivían.

"Sí, robé en casas de country que estaban vacías y sin violencia contra las personas en un fin de semana largo de Semana Santa. Me hice cargo y hace seis años que estoy preso por eso”, señaló en referencia a la condena de 9 años y medio de prisión que recibió por parte del tribunal que lo había absuelto por el asesinato.

“Me hago cargo de lo que hice, no de lo que no hice, en el tema María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno", aclaró y posteriormente conjeturó: “Yo era el sospechoso ideal”, en referencia a su pasado delictivo dentro del barrio privado.

El condenado llegó a juicio por el crimen de la socióloga en 2022 en San Isidro, luego de que la Justicia absolviera Carlos Carrascosa, marido de la víctima, y pidiera que se haga una nueva investigación sobre quién había asesinado a María Marta con la teoría del viudo clausurada.

En este sentido, Pachelo utilizó los recursos por los que se absolvió a Carrascosa para defenderse de su condena. “El tribunal que lo absolvió tomó algunas cosas en cuenta: que la huella no era de él, y que no pudieron ubicarlo en el horario del crimen dentro de la casa. Bueno, a mí tampoco”, explicó.

Nicolás Pachelo habló desde el penal de La Plata, donde se encuentra cumpliendo su sentencia.

La información que decidió omitir es que un testigo lo ubica a metros de la víctima y de la casa de García Belsunce el día del crimen y minutos antes del homicidio. Mientras que a Carrascosa, uno de los vigiladores que llegó acusado junto al ex vecino, y luego fue absuelto, lo ubicó fuera de la casa.

No obstante, Pachelo enfatizó en su inocencia y apuntó contra los allegados de la víctima: “No la maté y no tengo la menor idea de quién lo hizo. Habría que preguntarle a la familia de María Marta, que encubrió todo”.

Y agregó: “Yo creo que esta gente ha hecho un plan sistemático durante todos estos años. En primer lugar para absolver a Carrascosa y en segundo lugar para desaparecer la causa de encubrimiento de la familia". Asimismo, volvió a cargar contra el viudo: "Instaló la teoría del accidente e hizo lavar el baño con lavandina. Esa escena del crimen se podría haber preservado”.

Por otra parte, el condenado habló sobre su situación actual y cómo está atravesando el proceso. “Tengo sentimientos encontrados, es muy difícil que de un día para el otro me conviertan en asesino cuando demostré por 20 años que no lo soy", mencionó. En ese contexto, y mientras la apelación al fallo de Casación ya fue presentada, cuestionó: ”Qué juez pone los huevos arriba de la mesa y dice: ‘No vamos a condenar a un flaco que no fue’”.

Pachelo, apeló el fallo de Casación bonaerense que lo declaró culpable de los delitos de robo agravado y homicidio criminis causa, por lo ocurrido el el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar. Sus abogados presentaron dos recursos contra la sentencia del 27 de marzo pasado de la sala I de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los recursos es de "Casación horizontal" para que otra sala del tribunal superior revise el fallo de los camaristas Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño. El otro es un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que está previsto para sentencias definitivas que revocan una absolución, como ocurrió en el caso de Pachelo.

La defensa, integrada por los letrados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, apuntaron contra el tribunal y expresaron que "han emitido un pronunciamiento alejado de la prueba y del derecho".

"Pareciera haberse omitido deliberadamente poner de relieve la no participación de Nicolás Roberto Pachelo en los eventos de gran interés probatorio, los cuales, vistos en conjunto, lo alejan rotundamente de la idea de autoría", indicaron los abogados.

Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense revirtieron la absolución por mayoría que había determinado el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de San Isidro en 2022 y decidieron sentenciar a Pachelo a prisión perpetua.

