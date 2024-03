Qué dicen los chats de Nicolás Pachelo con su abogada tras la condena: "Hasta acá llego"

Más de 21 años después del crimen de María Marta García Belsunce, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Nicolás Pachelo. Ahora, se conoció la conversación que el condenado mantuvo por WhatsApp con su abogada, Raquel Pérez Iglesias, donde sugiere que habría decidido quitarse la vida.

“Lamentablemente estamos peleando solos los tres contra un sistema entero. Yo no pude conseguir que me pusieran solo en una celda por razones obvias, pero hasta acá llego”, apuntó Pachelo el miércoles tras conocer la decisión de los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño. En un escrito, señalaron que fue Pachelo quien el 27 de octubre del año 2002 fue a la casa de Belsunce con el objetivo de robarle y terminó asesinando a la socióloga.

La abogada le envió un mensaje de audio al que él respondió: “Sos una gran persona y abogada. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí”. Luego, Raquel Pérez Iglesias trató de comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta hasta la mañana de este jueves.

“Me estoy despidiendo de a poquito. No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Esto va más allá de García Belsunce”, escribió Pachelo.

“Por favor, dejame que pueda dar vuelta este fallo absurdo de Casación horizontal. Si te fueras en este momento quedaría esto así. No les des ese gusto. Lo vamos a revocar”, aseguró la letrada tratando de persuadirlo para que no atente contra su vida.

“Estamos solos contra la corporación. Yo no tengo más espíritu. Es difícil que lo entiendas. Pero no tengo más nada para dar ni para recibir. Se lo estoy explicando uno por uno a mis seres queridos y también lo hago con vos. Somos momentos y ya fui muy feliz”, fue el último mensaje que le mandó a su abogada.

El tribunal revocó la absolución de que gozaba Pachelo tras un juicio oral al que fue sometido en 2022 y del que salió airoso por el crimen aunque condenado por varios robos. Casación consideró que el homicidio de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".

En cuestión de horas, Pachelo pasó de un régimen semiabierto a la Unidad Nº9 de La Plata, a un penal de máxima seguridad. Cabe recordar que se encuentra privado de su libertad desde el pasado 7 de abril de 2018, luego de ser acusado de seis robos a casas en barrios privados de la provincia de Buenos Aires. Desde allí, mantuvo la conversación por chat con su abogada.

Nicolás Pachelo Ryan nació el 21 de junio de 1976, en Pilar, hijo de Silvia Ryan y Roberto Pachelo, un piloto de carreras dueño de una tosquera, de donde se extrae uno de los materiales para la construcción. Llegó al Carmel luego de que su padre fundara el barrio, lugar en el que siempre tuvo fama de "ingresar a robar" a las viviendas.

Conocido como "el nene malo del barrio", Pachelo había recibido en 2023 una sentencia de 9 años y seis meses por una serie de robos en distintos barrios privados.

De hecho, se lo había acusado anteriormente de haber ingresado a la casa del matrimonio García-Belsunce y matar a María Marta de cinco disparos en la cabeza al ser descubierto por ella, hipótesis establecida por la Sala I de Casación de la provincia de Buenos Aires que concluyó que él fue el culpable del hecho.

Nicolás Pachelo

Así, los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño condenaron a Pachelo por ser autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego, a una condena de prisión perpetua. Con el fallo, la Justicia terminó de tirar abajo la teoría que señalaba que el viudo Carlos Carrascosa había tenido responsabilidad en el episodio.

En el expediente, el hombre de 47 años es definido como “un psicópata, narcisista" y como un "ludópata empedernido" debido a su fanatismo a jugar al póker, que sufrió el suicidio de su padre en 1996 y el de su madre en 2003 y lo encuadraron en un sujeto con una vida privada compleja y violenta.

En una carta que dejó, Silvia, su madre, señaló que se tiró del piso 11 de un edificio por las acusaciones que recibía su hijo por parte de la familia García Belsunce - Carrascosa.

Según se recoge de los testimonios a lo largo de las diferentes audiencias, Pachelo trabajó en una época como paseador de perros pero su actividad más estable fue en el negocio de su progenitor. En esa línea, luego de que este cerrara habría dejado de percibir esos ingresos, por lo que habría comenzado a robar a sus vecinos del country.

El día del crimen de la socióloga, distintos testigos manifestaron en los diversos juicios que se hicieron a lo largo de estos 22 años que lo habían visto a Pachelo correr por el country, cerca de la casa de los Belsunce. Ya había tenido distintos problemas con la familia y en su momento María Marta lo acusó de haber robado a su perro Tom, que era como un hijo para el matrimonio.

La condena a Nicolás Pachelo

María Marta García Belsunce fue asesinada en octubre de 2002, en el baño de su casa de El Carmel. La rareza del caso radicó en que, inicialmente, se creyó que la muerte había sido causada por un accidente doméstico, pero un mes y medio más tarde se descubrió que la habían matado de cinco disparos en la cabeza -una sexta bala rebotó y fue denominada como el famoso "pituto"-.

En primera instancia fue condenado a prisión perpetua su marido, Carlos Carrascosa, pero finalmente fue absuelto y esa declaración de inocencia quedó firme y con fuerza de cosa juzgada. En 2014, la Justicia sanisidrense encontró culpables de "encubrimiento" a su cuñado, Guillermo Bártoli y a dos de sus hermanos, Horacio García Belsunce y Juan Hurtig, pero fueron absueltos en 2020.

Entre las pruebas que valoró Casación para condenarlo fue la localización del teléfono celular de Pachelo minutos antes y después del crimen y las imágenes de la cámara de seguridad del lugar. También se tuvo en cuenta el caso de Tom, ya que se decía que la víctima le temía por haberle supuestamente robado su mascota para pedirle un rescate. Un veterinario declaró que el acusado le había dejado un perro similar -un labrador negro con una lastimadura en la oreja- y nunca lo fue a buscar.

RM / ED