Permiso de circulación para padres separados: cómo tramitarlo y cuánto dura

Desde el comienzo de la cuarentena y por el coronavirus los matrimonios separados han sufrido algunas dificultades para poder ver a sus hijos. La situación genera debates y posturas diversas desde mediados de marzo, cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero ahora, con el nuevo Certificado Único Habilitante para Circulación, que entró en vigencia el pasado fin de semana, saldó la duda.

Resulta que en el Certificado Único Habilitante para Circulación, desde el pasado sábado activo, se pueden cargar los datos de uno o varios niños. Además, tiene como novedad que ese documento no caduca y estará válido hasta que terminen las medidas de distanciamiento social. Para tramitar el permiso, primero hay que ingresar a www.argentina.gob.ar/circular.

Una vez en la página web de Circular, hay que dirigirse a “permisos especiales” y tildar la opción “padres separados para traslado de hijos de un domicilio a otro”. Estos permisos tenían que ser renovados cada 48 horas, luego del autotest del coronavirus. Pero, finalmente se decidió extender su validez y el mismo sitio oficial lo confirma: “Sin vencimiento y de renovación automática”. Este mismo criterio se aplica para quienes requieren tratamientos médicos prolongados por otras enfermedades; como por ejemplo los pacientes oncológicos.

Cómo saber si te aprobaron el permiso de circulación

Sin embargo, a algunas personas puede sucederles que cuando impriman el certificado les figure que solo es válido por 48 horas. De todos modos, desde la secretaría de Innovación Pública de la Nación explicaron que todos los permisos que se emitieron y contienen la leyenda de 48 hs. están siendo emitidos nuevamente. Incluso, confirmaron que los permisos para el traslado de niños y niñas por madres o padres separados, y los permisos para aquellas personas que realizan largos tratamientos médicos, tienen vigencia lo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estos permisos pueden imprimirse o también son válidos desde su formato virtual, en la app CuidAR.

Por otro lado, los padres de niños menores a 12 años solamente podrán salir a hacer comprar en el caso que no haya ninguna persona que pueda quedarse a su cuidado. “En el caso de concurrir a los comercios de cercanía que se encuentren habilitados para funcionar, el comercio debe permitir su ingreso al establecimiento en compañía de los niños y niñas a su cargo. No es obligatorio que el niño/a se haga el autodiagnóstico y no debe tramitar certificado de circulación”, afirma el sitio web oficial.

La Secretaría de Seguridad de la Nación informó este lunes 1 de junio que, desde el sábado, ya se tramitaron 7 millones de permisos en todo el país. Del total, 5 millones corresponden a la región metropolitana. Cabe aclarar que esta cifra no acumula a las personas que trabajan en tareas esenciales y permisos especiales.