Pudieron devolverle el dinero a una pareja gracias a facebook

Un matrimonio pagó de más por un repuesto automotriz y el dueño pidió ayuda en redes para encontrar a la pareja y devolverle el dinero.

El pasado miércoles, Nelson Lloyd Jones dueño de “Ch autopartes”, un local que vende repuestos para vehículos decidió publicar un post en Facebook pidiendo ayuda a los vecinos de Trelew, Chubut.

Previamente una pareja de adultos mayores había ido a comprar un radiador F100 para su camioneta. Más tarde en el local notaron que lo abonado por la pareja era más de lo correspondiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque vieron las cámaras, no pudieron dar con el vehículo en el que se transportaba la pareja, por eso decidieron compartir la publicación.

Gracias a la velocidad de las redes sociales, la publicación empezó a viralizarse y la sobrina del matrimonio pudo reconocer a la pareja, que posteriormente se acercó al local en la Calle Cuba al 564. “La chica se contactó cuando vio el posteo” confirmaron a ADNSUR

Chocaron una Ferrari de 400 mil dólares, los internaron y se fueron del hospital antes de ser dados de alta

Actualmente la publicación original se encuentra eliminada de Facebook para resguardar la identidad del matrimonio y preservar la seguridad del local.

LT