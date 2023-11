Taylor Swift hechizó River en su segunda noche, con canciones sorpresa y beso a Travis Kelce

Tras la tormenta del viernes que obligó a reprogramar su segundo de tres conciertos en Argentina, la estrella pop norteamericana Taylor Swift volvió a subirse al escenario este sábado e hizo vibrar el estadio de River Plate con una nueva función de su gira "The Eras Tour".

En esta oportunidad, la artista brilló durante tres horas de show, renovó su amor por el público local y sorprendió a su fans al final del espectáculo protagonizando un sorpresivo y apasionado momento junto a su novio, el deportista Travis Kelce.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el set acústico, en el que Swift interpretó tres canciones sorpresas, conocidas entre los fans como "surprise song", las cuales nunca se repiten de un show a otro. La cantante eligió un mashup de "Is it over" y "Out of the woods" con "End Game" para sorprender a todos los presentes.

Además, otra de las sorpresas de la noche fue el festejo de la estrella pop tras conocerse que recibió su sexta nominación a los Premios Grammy 2024 por "Midnights" como Álbum del Año, "Anti-Hero" como Grabación del Año y Grabación del Año y "Karma" junto a la rapera estadounidense Ice Spice como Mejor Interpretación de Pop de Dúo.

"No tienen idea de cómo me hace sentir eso, cuando hacen eso, cuando hacen tanto ruido. Estoy tan feliz de verlos. Estoy tan feliz de estar con ustedes esta noche. Amo eso, amo cuando hacen el 'Olé, Olé, Olé'", expresó la cantante en una muestra de afecto al público argentino en medio de la emoción provocada por la euforia de sus fans locales.

Este domingo, la artista pop realizará su tercer y último show en el estadio de River Plate, concretando la última entrega en el país de "The Eras Tour", un espectáculo que resalta por un alto impacto audiovisual y su extensa duración en la que Swift repasa toda su historia musical.

La sorpresa de Travis Kelce

El jugador del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs y novio de la cantante, Travis Kelce, llegó a Buenos Aires en medio de la tormenta del viernes para acompañar a su pareja en la estadía por el país.

Luego de una improvisada cena en el restaurante del hotel Four Seasons, tras la cancelación del show por cuestiones climáticas, el deportista asistió este sábado al Monumental para ver a su novia y seguir el espectáculo desde una de las carpas VIP en compañía de su suegro Scott y la telonera norteamericana Sabrina Carpenter.

Sin embargo, el momento más destacado de su visita ocurrió al final del show, junto a los acordes finales de "Karma", cuando la cantautora bajó apresuradamente las escaleras del escenario para fundirse con su enamorado en un abrazo y un beso bajo la ovación de todos sus fanáticos.





