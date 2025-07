Una camioneta chocó e hizo volcar a un auto en Villa Crespo, escapando a toda velocidad

Los fines de semana y a hora temprana suelen ser "temporada alta" de choques y accidentes. Y este domingo, Día del Amigo, el que empezó la jornada con pocos motivos para festejar fue el conductor de un Nissan Tiida en Villa Crespo, que circulaba por Honorio Pueyrredón cuando fue embestido de lleno por una camioneta que venía velozmente por Batalla del Pari.

Como consecuencia del impacto el auto volcó y quedó cobre uno de sus laterales en plena avenida. Pero fue en esa circunstancia, cuando el conductor de la camioneta, creen sería una Peugeot Partner, lejos de bajarse a auxiliar al hombre cuyo auto había volcado, aceleró y escapó del lugar a toda velocidad.

La única buena noticia del episodio es que el conductor del Tiida pudo salir por sus propios medios del auto, tenía golpes lógicamente por el fuerte choque pero nada serio. La Policía llegó enseguida y también el SAME, que revisó al accidentado y concluyó que había resultado ileso. No trascendió el resultado del test de alcoholemia, pero los vecinos que resultaron ocasionales testigos y se acercaron a ayudar indicaron que el sujeto "no parecía estar alcoholizado", y solo se lo veía azorado por el duro momento vivido.

