Cristaldo fue suspendido de Racing tras el video y la denuncia de su mujer por violencia de género

Tras conocerse que Morella De Las Heras realizó una denuncia por violencia de género a su pareja y padre de sus dos hijos, el jugador de Racing Club, Jonatan Cristaldo, aparecieron algunas pruebas de las agresiones, como una foto y un video. Y el deportista ya tiene una perimetral.

Morella De Las Heras, pareja del futbolista de Racing Jonatan Cristaldo, mostró a través de un video y una foto las secuelas de las agresiones que sufrió de parte del jugador el domingo pasado y por la cual realizó una denuncia policial por violencia de género.

Morella grabó un video inmediatamente después de haber sufrido la agresión: "Mirá cómo me dejó la cara, cómo me arrastró por el piso, mirá cómo tengo la cara toda hinchada", dice en el video en el que le habla a él, que estaría presente en la casa.

El video y la foto fueron publicadas por la periodista partidaria de Racing Leticia Andregnette en su cuenta de Twitter, que aseguró que ella le había hecho llegar el material y la "autorizó" a publicarlo. En su cuenta, Leticia aclara: La foto es de la denuncia que se hizo pública, el video es anterior.

Cristaldo, de 30 años, fue denunciado por su pareja por golpearla en el rostro y ocasionarle lesiones leves, el domingo por la noche. La denuncia fue radicada en la sede policial de Rincón de Milberg. Luego de golpearla, según la denuncia, el futbolista de Racing abandonó el departamento. En el caso interviene el Dr. Diego Callegari de la oficina de Género del Municipio de Tigre.

Jonatan Cristaldo

La justicia determinó una perimetral para el futbolista, que no podrá acercarse a Morella a una distancia menor de 300 metros por el lapso de 150 días. Además, la víctima recibió un botón antipánico.

De acuerdo con los dichos de la mujer, Cristaldo la golpeó “sin mediar palabra” mientras ella estaba descansando en el domicilio que ambos comparten en la calle Santa María de Las Conchas al 4200, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Después de agredirla, según dijo ella, el futbolista se retiró del lugar.

Según sse supo, se le dio intervención también al Tribunal de Familia de Tigre, al Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía y a personal de Fortalecimiento familiar de la Municipalidad. Al futbolista lo habrían citado ya para la semana próxima”

Desde el entorno del jugador hablaron de un cuadro de depresión. “Estamos juntos desde que yo tengo 19 años, lo acompañé toda su carrera, lo seguí a Italia, Ucrania, Brasil, todos los países y hace un año y medio que llegamos acá. La verdad que yo en casa muy deprimido no lo veía, se iba todos los días a bailar, se iba a jugar al fútbol, yo en casa con los dos nenes. Se había quedado sin club en ese momento, sí estaba triste, pero depresión de alguien que está de cama no. Y todo eso que dice que casi se mata con el auto a mí nunca me lo contó, siendo la mujer y estando en la casa”, relató este jueves a la tarde De Las Heras en una entrevista televisiva con América TV.

También agregó: “El viernes yo encontré un mensaje con otra mujer. Él le decía vamos a comer acá, vamos a comer allá, al cine. Lo nuestro es un secreto", relató la mujer, sobre el chat que vio en el iPad, por el que le pidió explicaciones, lo que desencadenó la discusión en la que el día sábado el jugador terminó golpeándola. “Me tira una botella de agua en la cara, por eso en el video yo estoy toda mojada, después me arrastró por el piso, me pegó en la cara”, describió el ataque.

“A él lo notifican en Racing, yo le pasé el video a conocidos, en el que contaba lo que le había pasado y que terminó llegando a la televisión”, relató sobre las imágenes que se conocieron en las últimas horas e hicieron público el hecho. “Él para la gente es divino, es gracioso, hasta para mis amigas es lo más”, agregó, antes de contar también sobre las agresiones que increíblemente recibió tras la denuncia en las redes sociales.

El club de Avellaneda fue notificado de esta situación y emitió un comunicado.a la vez que el técnico Eduardo Coudet mantuvo una charla con el delantero que iba a ser titular el viernes ante Defensa y Justicia, por la Superliga y que ya no lo será. Aquí, el comunicado completo:

Ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de futbol Racing Club comunica

El club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general.

En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco dias, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.

Racing Club, una institución pionera en múltiples campos, da un paso adelante al comprometerse a promover los Derechos Humanos y la perspectiva de género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

De esta forma, el club contribuirá a potenciar la implementación de la Iniciativa Spotlight en Argentina, apoyando y replicando acciones de prevención de la violencia de género.

Racing Club tiene previsto elaborar un protocolo de actuación en casos de violencia de género, realizar jornadas de sensibilización con sus futbolistas (planteles masculino y femenino), y con chicos y chicas que participan en las diversas actividades del club

En ese sentido, la Comisión Directiva de Racing Club reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar la violencia de género.

Cristaldo, apodado el "Churry", surgió de Vélez, en 2007, y jugó en Metalist de Ucranica, Bologna (Italia), Palmeiras (Brasil) y Cruz Azul y Monterrey de México. Actualmente forma parte del plantel profesional de Racing Club, la Academia.