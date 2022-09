Violento ataque de sindicalistas de Camioneros: entraron a una empresa y golpearon a varios trabajadores

Al menos seis trabajadores, entre ellos una mujer, resultaron heridos al ser agredidos por entre 25 y 30 hombres, identificados con ropas e insignias del Sindicato de Camioneros, que ingresaron a una empresa del distrito bonaerense de Avellaneda.

El incidente, según se conoció en las últimas horas, se produjo el 21 de septiembre pasado alrededor de las 10 en la firma de transporte Milo, y entre los agredidos se encontró el dueño del establecimiento.

Según el portal Infobae, todo se inició cuando el portón de la empresa se abrió para que ingrese al establecimiento el dueño del lugar, en el momento en el que varios hombres del sindicato que conduce Pablo Moyano se encontraba en la puerta.

Fue entonces cuando el hombre fue agredido por los sindicalistas, quienes ingresaron al establecimiento y también golpearon al personal de seguridad, además de otros empleados, quienes fueron agredidos con golpes de puño y otros objetos que les arrojaron.

Mientras que varias personas resultaron con cortes y hematomas, los revoltosos se alejaron tras la agresión y luego fueron disuadidos de permanecer en la puerta del lugar, tras la intervención de la Policía.

En el hecho tomó intervención la fiscal de Avellaneda Solange Cáceres, quien recibió de la Policía las identidades de varios de los participantes del violento hecho.

María Eugenia Vidal repudió a Camioneros

"Hoy los argentinos somos rehenes de un par de mafiosos que se creen dueños del país, mientras el Gobierno sigue en Narnia. Urge volver a poner las cosas en su lugar para que Argentina vuelva a ser de los que se esfuerzan por salir adelante. Sin Estado de Derecho, no hay República. No hay salida si no es con la Constitución sobre la mesa", expresó la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal.

Por su lado, la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas (PAETAC) también repudió el accionar de los sindicalistas: "Los graves hechos registrados el pasado 21 de septiembre, donde un grupo de personas ajenas a la empresa Logística MILO llevaron adelante, no solo la violación a la propiedad privada, sino que ejercieron agresiones físicas y verbales contra el personal, seguridad del predio y uno de los directivos de la empresa, dejaron como resultado secuelas físicas de consideración a muchas de ellas y daños materiales".

En esta línea, desde esa cámara hicieron extensivo un mensaje a los representantes gremiales, a quienes les dijeron que "deben limitarse a la representación gremial como lo establece nuestro ordenamiento jurídico".

"Los representantes gremiales deben limitarse a la representación gremial como lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Dejar de ejercer acciones violentas contrarias a derecho que atentan con el desarrollo de las empresas y la generación de empleos. Este tipo de comportamientos son uno de los motivos de la desaparición de muchas pymes en el país, y consecuentemente la perdida de creación de nuevos puestos de trabajo que tanto necesita Argentina", expresaron en un comunicado.

"Logística MILO es una empresa familiar centenaria, donde ya se encuentra trabajando la quinta generación desde que comenzaron la actividad del transporte de cargas. Varios trabajadores fueron y son padres e hijos, lo que demuestra las características familiares de la misma. La empresa desde hace más de 100 años invierte y apuesta por el país, generando en la actualidad trabajo para más de 150 personas", concluyeron.

