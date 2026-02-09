El programa QR! vuelve este lunes 9 de febrero a las 21 a la pantalla de Bravo TV, con su propuesta de periodismo de investigación, análisis y una agenda enfocada en los temas centrales de política y economía en Argentina. Conducido por Pablo Caruso, la edición 2026 continúa su propuesta de una lectura crítica de la actualidad mediante informes especiales, entrevistas claves y datos duros.

Con un formato ágil pero riguroso, el programa combina investigación periodística con análisis político, económico y social. Además, los panelistas Carlos Heller, Irina Hauser, Martin Granovsky y Mauricio Caminos ofrecen al espectador herramientas para comprender el contexto y formar una opinión propia e informada.

Con invitados especiales, QR! apuesta al “por qué” detrás de cada noticia, en un escenario mediático marcado por la sobreinformación y la polarización. Editorial Perfil relanza Bravo TV con una programación centrada en el análisis político, destacando la incorporación de destacadas figuras que llegan con propuestas imperdibles sobre política y periodismo.

Podés mirar QR! en:

• Perfil.com

• Canal E (Telecentro 21 · DirecTV 1722 · TDA 25.6)

• YouTube: buscá Programa QR

Y podés escucharlo en la radio Perfil AM 1190.

BGD/ML