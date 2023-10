Comenzó el juicio por la muerte de dos niños en el Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes, que en el 2016 fueron aplastados por la caída de un árbol en un camping. Este lunes declararon los padres de las víctimas, quienes denunciaron “sólo recibir chicanas” por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN), y el primero de los cuatro guardaparques imputados, quien afirmó: “No soy un asesino, no hice nada”. Este jueves habrá medidas de fuerza, con el cierre de la mayoría de los parques nacionales del país.

Los cuatro agentes de la APN fueron imputados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves. Además, se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca. Los seis están acusados de negligencia al no advertir los riesgos que representaba un enorme roble pellín, que estaba con sus raíces descalzadas en el camping habilitado. Las penas pueden llegar hasta los seis años de prisión.

El guardaparque Juan Ignacio Jones declaró este lunes en la ciudad de Neuquén: “No es mi función revertir un deterioro ambiental natural, solo el impacto negativo producido por el ser humano”. Agregó: “No tengo nada que ver con el camping, prestadores turísticos y mucho menos con la seguridad” y dijo que haber sido imputado es “una injusticia”. “No soy un asesino, no hice nada. Estoy orgulloso de ser funcionario nacional”, comentó. También aseguró que “en el momento del hecho no había autoridades en Parques Nacionales porque hacía 20 días había cambiado el gobierno”.

La tragedia en el Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes

La tragedia ocurrió el 1º de enero del 2016 en el camping Lolen, ubicado en la bahía de Catritre, a orillas del lago Lácar. El accidente provocó la muerte de Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3, mientras que dos adultos familiares de los niños sufrieron lesiones graves. En el juicio, el papá de Matías fue el primer testigo en ser llamado. Dijo que no había pronóstico de viento ese día y que tampoco había cartelería que indique precaución.

“El árbol se cayó en el mismo tiempo que cae esta lapicera”, demostró Mercanti, quien fue consultado por el abogado de Jones si consideraba que el pie del árbol fue un sitio adecuado para que permanecieran los niños, por lo que contestó que sí, al tratarse de un camping concesionado y habilitado. También le preguntaron si vio que el roble de aproximadamente 40 metros de altura estaba en estado de pudrición, a lo que aclaró que esa tarea la “hacen los guardaparques”.

El papá de la otra víctima contó que es oriundo de San Martín de los Andes y relató: “Fuimos con la familia a compartir un día de playa y volvimos con mi hija en un cajón”. Sumó que en el momento “se escuchó un griterío como una película de terror” y que luego “sólo recibimos chicanas en estos ocho años”. La mamá de la nena de 3 años precisó que ese 1º de enero no había viento y que era un día de calor, por lo que eligieron dejar a Martina en la sombra. “Pensé que mi hija iba a salir con una costilla rota, no aplastada. Mi vida cambió”, lamentó.

En comunicación con la radio Río Negro, el padre de Martina disparó contra la APN, dado que “ni siquiera fueron capaces de solidarizarse” y destacó que el juicio llegó “después de casi ocho años”. El objetivo del proceso será pedir más control en el sitio de la tragedia: “Nosotros pedimos control, debería existir cartelería advirtiendo ciertas cosas o situaciones porque es un camping, no un lugar agreste, entonces ingresa mucha más gente”, explicó.

En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados. La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

La posición de Parques Nacionales, la tensión con la Justicia y las medidas de fuerza

Desde la Administración de Parques Nacionales expresaron su solidaridad "con el profundo dolor y desconsuelo de la familia y de la sociedad toda ante semejante suceso", pero anunciaron que, "mientras dure el juicio, se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas del país". En un comunicado manifestaron que, "sin ánimo de soslayar ese desasosiego, es inminente también remarcar que el rol de la APN es precisamente la conservación de espacios agrestes y que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables".

"Una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN pondría en riesgo la esencia misma de los parques nacionales y afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones, y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas de país", indicaron.

Según informó la agencia Télam, la acción de protesta más fuerte está prevista para este jueves 2 de noviembre. Se trata de una medida a la que se sumarán casi todos los parques nacionales de Argentina, que no abrirán los senderos a visitantes, tampoco se permitirán excursiones ni cualquier otro tipo de actividad. La tragedia del 2016 generó preocupaciones significativas sobre la naturaleza del trabajo de los guardaparques y las posibles implicaciones legales de eventos naturales, imprevisibles en áreas protegidas.

Los parques afectados por las restricciones incluirán al Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco y el área del Valle Encantado en el parque nacional Los Cardones. También se sumarán a la protesta —con restricción total— los parques de El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.

