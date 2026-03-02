Acciones de aerolíneas se desploman por caos en Medio Oriente

El caos en los viajes se extendió por Medio Oriente y más allá, provocando una fuerte caída de las acciones de aerolíneas el lunes, mientras compañías de todo el golfo Pérsico ampliaron suspensiones generales de vuelos, generando graves disrupciones en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo.

Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, suspendió todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta las 15:00 hora local del martes y advirtió sobre alteraciones hasta el jueves. Etihad Airways extendió cancelaciones hasta las 14:00 del lunes, mientras Qatar Airways informó que los vuelos hacia y desde Doha fueron suspendidos debido al cierre del espacio aéreo de Catar.

Ataques de Irán hacia Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos extienden el conflicto

Las interrupciones se propagaron por Asia, con Cathay Pacific Airways Ltd. cancelando algunos servicios hacia Medio Oriente hasta el 5 de marzo. En India, las suspensiones de IndiGo se extendieron hasta el martes.

En Europa, las acciones de las principales aerolíneas se desplomaron ante la preocupación de que el conflicto frene los viajes justo cuando el sector se encamina al crucial período de verano. Deutsche Lufthansa AG llegó a caer hasta 11%, la matriz de British Airways, IAG SA, retrocedió hasta 13%, y Air France-KLM perdió 10% en las primeras operaciones europeas.

El conflicto también está impulsando el precio del petróleo, lo que incrementa el costo del combustible para las aerolíneas, su mayor gasto. Además, el cierre del espacio aéreo obliga a muchas aeronaves a tomar rutas más largas, elevando nuevamente sus costos operativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la campaña de bombardeos contra Irán continuará hasta que se cumplan sus objetivos, lo que profundizó la caída de las acciones de aerolíneas mientras los inversionistas evaluaban el impacto de vuelos cancelados, cierres de espacio aéreo y prolongadas interrupciones.

Cathay llegó a perder hasta 7% en la apertura en Hong Kong, mientras Singapore Airlines Ltd. cayó hasta 7,5%. Qantas Airways Ltd. retrocedió hasta 10%.

La autoridad de aviación civil de Emiratos Árabes Unidos informó que atendió a más de 20.000 pasajeros afectados por la disrupción. Decenas de miles de personas quedaron varadas en una región que funciona como un superconector global, enlazando cualquier dos puntos del planeta con una sola escala.

Varios aeropuertos del Golfo quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando Irán lanzó misiles y drones en la región en respuesta al ataque inicial del sábado por fuerzas aéreas de Israel y Estados Unidos.

Estados Unidos no descarta una invasión terrestre a Irán

Aunque el golfo Pérsico se ha acostumbrado a interrupciones mientras los cielos de amplias zonas de Medio Oriente han enfrentado restricciones en varias ocasiones durante los últimos dos años, una suspensión total a esta escala no tiene precedentes. La situación pone de relieve lo que está en juego en el conflicto que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos y que ha desestabilizado la región rica en energía.

La amplia suspensión de todos los servicios aéreos alterará gravemente la coreografía finamente ajustada de los movimientos globales de aeronaves. Muchos aviones y tripulaciones ya están fuera de posición debido al cierre del espacio aéreo, lo que probablemente requerirá días para resolver el retraso incluso una vez que se reanuden las operaciones.

