EE.UU. reabre su mayor puerto para las importaciones de ganado vivo desde México

Estados Unidos reabrirá su mayor puerto para los envíos de ganado vivo procedente de México, un paso significativo en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por aliviar la presión provocada por la escasez de ganado en el país.

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El puerto de Santa Teresa, en Nuevo México, será el segundo en reabrir después de que, a finales de 2024, EE.UU. suspendiera los envíos de ganado desde México para evitar la propagación del mortal gusano barrenador del Nuevo Mundo. Es mucho más grande que la instalación de Arizona que reanudó sus operaciones el mes pasado: en 2024, casi 500.000 cabezas de ganado pasaron por Santa Teresa, alrededor de 40% del total de las importaciones de EE.UU. procedentes de México, según el Departamento de Agricultura estadounidense.

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Está previsto que el puerto reabra el 24 de septiembre y el personal de la agencia ya se está preparando en el lugar, según declaró la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en una rueda de prensa celebrada el jueves.

México solía enviar más de un millón de cabezas de ganado al año para su cría en EE.UU. y posterior procesamiento. La interrupción de ese comercio ha perjudicado a las empresas cárnicas, que han cerrado instalaciones de procesamiento de carne de vacuno durante el último año ante las dificultades para conseguir suficientes animales que les permitan mantener las plantas funcionando a plena capacidad. La suspensión también ha contribuido a que los precios de la carne de vacuno al consumidor alcancen niveles récord, una de las principales preocupaciones del gobierno de Trump.

EE.UU. pretende reanudar los envíos a través de más puertos. Rollins afirmó que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) está “estudiando a diario la reapertura del puerto de Columbus, en Nuevo México”, y anteriormente había señalado que la agencia también está evaluando su instalación de Nogales, en Arizona.

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Más de 6.000 cabezas de ganado han ingresado por el puerto de Douglas, Arizona, desde que se reanudó el comercio a finales de agosto, según datos del USDA.

Los cierres de plantas, junto con el aumento de las importaciones de ganado vivo procedente de México y el incremento de las importaciones de carne picada, han contribuido a que los márgenes de procesamiento de la carne de vacuno vuelvan a ser positivos por primera vez desde abril, según datos de HedgersEdge. El presidente Donald Trump afirmó el mes pasado que permitiría la entrada al país de hasta 300.000 toneladas de carne picada con aranceles más bajos, aunque las previsiones del USDA sugieren que solo se cubrirá una parte de esa cantidad.

Las perspectivas de recuperación del sector cárnico siguen siendo precarias, y Tyson Foods Inc., la mayor empresa de procesamiento de carne del país, ha rebajado recientemente sus previsiones anuales dos veces en un mes.

Mientras tanto, la preocupación por el gusano barrenador en EE.UU. ha disminuido, ya que solo quedan dos casos activos en Texas. Las infestaciones por este parásito, que puede ser mortal si no se trata, suman menos de 50 desde su detección en EE.UU. en junio. Sin embargo, en México hay casi 2.000 casos activos. EE.UU. ha estado liberando moscas macho estériles para que se apareen con hembras silvestres y frenar así su reproducción, ayudando a contener la enfermedad. EE.UU. tiene previsto construir una nueva instalación de liberación en Arizona, mientras que una planta más grande en Texas para producir estas moscas tiene prevista su apertura en la primavera de 2027.

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“Aún no hemos logrado la erradicación, quiero asegurarme de que todo el mundo lo entienda”, añadió Rollins. “Puede que haya uno o dos casos más, y quizá aumenten un poco más. Pero estamos muy orgullosos de que solo tengamos dos casos activos en EE.UU.”.

“Se han cumplido todos los requisitos. Estamos muy satisfechos con todos los protocolos que se han establecido”, afirmó Rollins. “Si surge alguna duda y no estamos seguros al 100% de la seguridad y los protocolos, entonces lo pospondremos”.

GZ