El oro y el petróleo se disparan por el atentado en Arabia Saudita

El petroleo, el oro y la plata repuntaron después de que un ataque contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita plantease la posibilidad de una respuesta militar de Estados Unidos en Oriente Medio. En consecuencia, los inversores están buscando activos refugio al comienzo de una semana en la que también habrá decisiones políticas decisivas de los bancos centrales, incluida la Federal Reserva de Estados Unidos.

Según informó El País, en la apertura en Londres, el petróleo Brent subió un 9,9% hasta 66,2 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) el de referencia en Estados Unidos, suma un 9% hasta 59,61 dólares. Por el caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter la autorización de "la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si es necesario, en una cantidad por determinar pero suficiente para mantener los mercados bien abastecidos. También he informado a todas las agencias para acelerar los trámites de los oleoductos que se encuentran actualmente en proceso de obtener permisos en Texas y en otros estados".

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!