FMI advierte que subir tasas por crisis en Medio Oriente podría frenar el crecimiento

Los bancos centrales deberían resistirse a la tentación de subir las tasas de interés en respuesta a la crisis de Medio Oriente, ya que esto podría tener un impacto en la producción económica, según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Dado que las expectativas de inflación a largo plazo están bien ancladas y no se han movido, “es importante que los bancos centrales actúen con cautela”, declaró a Bloomberg Television. “Aquellos que gozan de una buena credibilidad pueden adoptar una actitud de esperar y ver qué pasa. También deben transmitir el mensaje de que ‘estamos preparados para actuar si fuera necesario’”.

Kristalina Georgieva, presidenta del FMI

“Pero, por favor, no se precipiten: mi preocupación es que, después de 2022, ahora los bancos centrales puedan decir ‘vamos a actuar más rápido’, y eso podría ser peligroso porque sofocaría el crecimiento”, afirmó en la entrevista del miércoles, al margen de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

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A principios de esta semana, el FMI rebajó su previsión de crecimiento para el año al 3,1% después de que la guerra en Medio Oriente desencadenara una grave crisis del petróleo. Los responsables ya se están decantando por su escenario “adverso”, con un crecimiento previsto del 2,5% este año y un índice medio del precio al contado del petróleo de alrededor de US$100 por barril.

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La guerra de Donald Trump contra Irán ya ha provocado una primera oleada de inflación, con más presiones relacionadas con la energía en perspectiva, lo que mantiene a los responsables políticos mundiales en alerta ante posibles subidas de tasas de interés. Aun así, los principales bancos centrales han mostrado hasta ahora una actitud principalmente cautelosa.

En una rueda de prensa celebrada anteriormente, Georgieva afirmó que el FMI espera solicitudes de al menos una docena de países para nuevos programas de financiación, varios de ellos en el África subsahariana. La entidad con sede en Washington cuenta actualmente con 39 programas activos con distintos países.

“Actuaríamos con gran rapidez para responder a las solicitudes de los países”, afirmó. “Mi mensaje a los miembros es: ‘si necesitan ayuda financiera, no lo duden, actúen con rapidez’”.

TC