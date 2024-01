México vende eurobonos sostenibles tras la colocación récord en dólares

México recurre a los mercados mundiales de bonos por segunda vez este año, con la venta de deuda sostenible denomina en euros menos de tres semanas después de realizar la mayor operación que se ha registrado en el país latinoamericano.

El país está vendiendo bonos soberanos con vencimiento a ocho años con un diferencial de unos 190 puntos básicos sobre los midswaps, según fuentes con conocimiento de la operación, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar del tema. La operación está siendo coordinada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Grupo HSBC y Natxis SA.

Alerta CDMX y Edomex Hoy No Circula: quiénes tienen prohibido transitar hoy jueves 18 de enero

Este mes, México recaudó US$7.500 millones con la venta de bonos globales en dólares con vencimiento a cinco, 12 y 30 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está aumentando el gasto en su último año de mandato, acumulando el mayor déficit fiscal del país desde 1988 a medida que aumenta los programas de ayuda y busca terminar proyectos emblemáticos antes de las elecciones de junio. Es un cambio respecto de su habitual austeridad fiscal, que había sido un lastre para el peso en los últimos años cuando la estabilidad de México se destacaba en los mercados emergentes.

Cuál es el requisito obligatorio para viajar a España desde México en 2024

Aparte de México, que tradicionalmente recurre a los mercados a principios de año, Chile vendió el miércoles bonos en dólares, sumándose a una serie de países de mercados emergentes que han puesto a prueba el apetito de los inversionista tras la temporada navideña.