Nasdaq da su primer gran impulso hacia las criptomonedas

Nasdaq Inc. está dando su primer gran impulso a las criptomonedas, ya que la segunda bolsa de valores más grande se prepara para capitalizar el creciente apetito por las monedas digitales entre los grandes inversionistas.

Un nuevo grupo dedicado a activos digitales ofrecerá inicialmente servicios de custodia de bitcóin y ether a inversionistas institucionales, según Tal Cohen, vicepresidente ejecutivo de la compañía y director de mercados para Norteamérica.

Nasdaq contrató a Ira Auerbach, que dirigía los principales servicios de corretaje en el criptointercambio Gemini, para encabezar la nueva unidad de activos digitales de Nasdaq.

Las firmas más grandes de Wall Street están incrementando su participación, ya que el interés de los inversionistas institucionales persiste a pesar de una recesión que costó puestos de trabajo y deprimió los precios. BlackRock Inc. se asoció con Coinbase Global Inc. para facilitar a los inversionistas el comercio de bitcoines y poco después ofreció su primer producto de inversión directamente en el token. EDX Markets, un nuevo intercambio respaldado por Charles Schwab Corp., Fidelity Digital Assets, Citadel Securities y Virtu Financial, entre otros, comenzará a comercializar algunos tokens este año.

Como custodio de activos digitales —un paso que está a la espera de la aprobación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York— Nasdaq competiría con empresas de criptomonedas como Coinbase, Anchorage Digital y BitGo. Un pequeño número de firmas financieras, incluyendo BNY Mellon y State Street, también proporcionan criptocustodia para instituciones, aunque una directriz contable reciente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha hecho que la tenencia de tokens en nombre de los clientes sea más intensiva en capital.

Si bien Nasdaq no tiene planes inmediatos para lanzar un intercambio de cifrado, evaluará la oportunidad en función del entorno regulatorio y el panorama competitivo, dijo Cohen.

Nasdaq se ha centrado en diversificar sus fuentes de ingresos más allá del negocio de intercambio donde se negocian las acciones de las empresas. Ha realizado inversiones en software, datos y otras ofertas. La compañía también subcontrata su propio software, incluidas herramientas de vigilancia y comercio. Ya proporciona tecnología de motor de emparejamiento para intercambios criptográficos como Bitstamp.

Nasdaq también está abierta a explorar asociaciones y oportunidades de negocios con firmas nativas de criptomonedas, aunque no tiene planes a corto plazo de realizar una adquisición, dijo Auerbach, quien será vicepresidente sénior y jefe de activos digitales, reportando a Cohen.

Nasdaq también amplió la tecnología que ofrece a las empresas de cifrado vinculadas al software de protección y antidelito, incluso a través Verafin y el producto de Vigilancia de la empresa, que puede ayudar a investigar y reportar casos de lavado de dinero, fraude y manipulación para bancos y firmas comerciales.